Стали известны подробности задержания мужчины, пытавшегося изнасиловать цветочницу

26 Март 2020 2020-03-26T09:12:03+03:00

Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области

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В Новосибирске мужчина, который пытался изнасиловать флориста цветочного павильон на улице Богдана Хмельницкого, пришел в полицию сам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Выяснилось, что 24 марта нападавший увидел кадры с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как все было.

— Он пришел с повинной. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Калининского района. Орудие преступления изъято. Решается вопрос о мере пресечения, — рассказали в ведомстве.

Ране КП-Новосибирск писала о задержании мужчины. Его опознала флорист. На допросе он пояснил, что не хотел насиловать, якобы цветочница не хотела отдавать ему букет без денег. Напомним, сам инцидент произошел неделю назад. Цветочница сумела отбиться от нападавшего, изобразив, что нажала тревожную кнопку.

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ИСТОЧНИК KP.RU