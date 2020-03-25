2020-03-25T03:13:21+03:00
Общество

«Я его узнала»: в Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу

Он объяснил, почему напал на женщину
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу.В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу.
Изменить размер текста:

В Новосибирске поймали мужчину, который напал на флориста цветочного павильона на улице Богдана Хмельницкого. Об этом КР-Новосибирск рассказала сама Анна.

— Была на опознании. Вину подтверждает частично, говорит, якобы букет хотел забрать, а я ему сказала: «Нет денег, нет букета». Насиловать не хотел, — сообщила сибирячка.

Анна поделилась, что эмоционально ей сейчас тяжело, пока на работу она больше не выходила.

В СК по Новосибирской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Ведется расследование.

Напомним, в ночь с 17 на 18 марта на Анну в цветочном павильоне напал мужчина с ножом. Он не требовал деньги, по его словам, ему нужна была женщина. Он требовал, чтобы она разделась. Анна вовремя сумела дать отпор и претвориться, что нажала кнопку охрану.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне нужна ты, снимай штаны»: цветочница рассказала, как отбилась от маньяка с ножом.

Момент нападения попал в камеру видеонаблюдения. Нападавший не требовал ни денег, ни цветов — ему нужна была девушка. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Исчезли 42 тысячи рублей»: официантка поезда «Владивосток-Новосибирск» украла у пассажира деньги
«Я его узнала»: в Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу
«Болезнь приходит, когда что-то внутри «сломалось»: медики рассказали, почему россияне заболевают туберкулезом
Эксперты рассказали, что делать туристам, чей отпуск оказался под угрозой из-за коронавируса
В убийстве мужчины около клуба «Галстук» теперь подозревают двоих: их ищет полиция
«Тепловизоры висят над всеми»: главный санврач России рассказала, как измеряют температуру в аэропортах
Безруков и Машков выберут лучшую детскую историю о дедушке на войне
Губернатор посоветовал пожилым новосибирцам сидеть дома из-за коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Количество самозанятых в регионе достигло 6 тысяч
«Платите безналично»: из-за коронавируса Центробанк рекомендовал россиянам меньше использовать купюры
«Все у как людей»: нашествие ворон вытесняет чаек с набережной Новосибирска
Следователи просят оставить в СИЗО экс-начальника Заельцовского СКР
В Новосибирске гвардейцы спасли пожилого продавца из горящего магазина
Плевался и хамил: студент-медик поскандалил с заведующей отделением в больнице
Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома двух маленьких детей
Вспомнить о подвигах деда: новосибирцы могут показать стране портреты своих героев
Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска
«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии
Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите