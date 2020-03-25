«Я его узнала»: в Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу
В Новосибирске поймали мужчину, который напал на флориста цветочного павильона на улице Богдана Хмельницкого. Об этом КР-Новосибирск рассказала сама Анна.
— Была на опознании. Вину подтверждает частично, говорит, якобы букет хотел забрать, а я ему сказала: «Нет денег, нет букета». Насиловать не хотел, — сообщила сибирячка.
Анна поделилась, что эмоционально ей сейчас тяжело, пока на работу она больше не выходила.
В СК по Новосибирской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Ведется расследование.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта на Анну в цветочном павильоне напал мужчина с ножом. Он не требовал деньги, по его словам, ему нужна была женщина. Он требовал, чтобы она разделась. Анна вовремя сумела дать отпор и претвориться, что нажала кнопку охрану.
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ИСТОЧНИК KP.RU