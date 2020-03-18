2020-03-18T21:08:46+03:00
Происшествия

«Мне нужна ты, снимай штаны»: цветочница рассказала, как отбилась от маньяка с ножом

Момент нападения попал в камеру видеонаблюдения. Нападавший не требовал ни денег, ни цветов - ему нужна была девушка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Анна вышла на работу в ночь, потому что подруга попросила ее выручить. И чуть не стала жертвой маньяка. Фото: личный архив.Анна вышла на работу в ночь, потому что подруга попросила ее выручить. И чуть не стала жертвой маньяка. Фото: личный архив.
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Для флориста Анны из Новосибирска обычная смена в цветочном павильоне чуть не стала последней. На нее напал мужчина с ножом. Он не требовал отдать ему выручку, а оказался насильником. Если бы не смекалка Анны - быть беде.

Анна - мама девочки, страдающей ДЦП. Женщина большую часть времени проводила в заботах о ребенке, но иногда выручала подругу Юлию: у той свой цветочный павильон на улице Б. Хмельницкого. Вот и 17 марта Анна согласилась выручить подругу. Вышла в ночную смену. Трагедия чуть было не случилась под утро. В павильон зашел мужчина и с ходу попросил показать ему герберы.

- Он посмотрел цветы и ушел. Спустя час он снова появился на пороге, я сначала не узнала его - на этот раз он был в капюшоне, - рассказала КП-Новосибирск Анна. - Я подумала, что он сходил в соседний ларек с цветами и ничего там не выбрал, поэтому вернулся. У меня даже мысли не было о том, что он может на меня напасть. Я была абсолютно спокойной, даже когда он попытался как бы невзначай прижаться ко мне.

Анна рассказывает, когда она начала упаковывать цветы, незнакомец приставил к ней нож и схватил за шиворот. Женщина несколько раз попыталась вырваться, но преступник схватил с такой силой, что с нее слетела кофта.

- Я упала на пол и спросила, что ему надо. Он спокойным тоном ответил: «Мне нужна ты». И поднял меня. Я покорно сказала, что сделаю все, что он захочет. Мне нужно было время, чтобы понять, как действовать дальше. Несмотря на панический страх, я успокоилась, голова начала работать, - вспоминает Анна. - Мы зашли в подсобку, он бросил меня на диван и зажал ногами, сказал: «Снимай штаны». Я ответила, что не могу этого сделать лежа. Он ослабил хватку. В тот момент, насколько помню, я ударила его по гениталиям, а потом подбежала к муляжу кнопки охраны и начала долбить по нему руками, изображая вызов подмоги.

По словам сибирячки, это по-настоящему напугало незнакомца, он поспешил уйти. Анна закрыла дверь и нажала на настоящую тревожную кнопку. После этого позвонила мужу и в полицию.

- Я не плакала и не осознавала, что со мной произошло, до того момента, пока не поговорила с дочкой - она инвалид, у нее ДЦП. В ту минуту я представила, если бы вдруг она осталась без меня, и разревелась, - сквозь слезы вспоминает флорист. - Когда я приехала домой и дочь подбежала ко мне, по-моему, я никогда в жизни ее так не обнимала. Не представляю, что чувствуют женщины, которые не смогли отбиться. Это очень, очень страшно. В этой ситуации муж для меня раскрылся по-новому. Я как будто заново в него влюбилась. Вчера не оставлял меня ни на секундочку без внимания, поддерживал, я видела, как он за меня переживает.

Охрана не приехала к флористу на выручку, потому что дежурный потерял пульт. Фото: личный архив.

Охрана не приехала к флористу на выручку, потому что дежурный потерял пульт. Фото: личный архив.

Кстати, позже выяснилось, что на помощь Анне никто не пришел бы. Оказалось, когда флорист по-настоящему вызвала охрану, сигнал поступил дежурному, но новенькая девушка потеряла пульт: она видела, что нужна помощь, но не могла понять, по какому адресу. Сотрудника тут же уволили, а охрана извинилась перед пострадавшей.

- Этот инцидент не помешает мне вновь выйти на работу, но у меня в кармане теперь будет кнопка и баллончик. И муж подключился к камерам, - рассказывает Анна.

В пресс-службе ГУ МВД КП-Новосибирск подтвердили, что сейчас по факту нападения на флориста проводится проверка.

- Нам поступило заявление. На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. Сейчас все собранные материалы по этому делу переданы в СК по Новосибирской области, - прокомментировали в ведомстве.

В СК по Новосибирской области подтвердили, что теперь это дело находится у них. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мужчину, напавшего на Анну, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

КП-Новосибирск попросила психотерапевта Андрея Якутина прокомментировать ситуацию и дать женщинам совет, что делать в подобных ситуациях.

- Универсального средства избежать насилия нет. Конечно, лучшая война - та, которой не было. Девушкам, которые идут работать в общественное место, нужно задумываться над гардеробом и поведением. Можно использовать мелкие хитрости. Например, поставить стул и разместить табличку «Охрана». Будет казаться, что охранник где-то рядом - вышел в туалет и скоро вернется. Еще хороший вариант - держать в кармане либо на столе любой брелок. Увещевания, визги и падания в обморок не помогают, потому что этого насильник и добивается, ведь по своей сути он слабак. А вот если спокойно сказать, что ты на все согласна, но у тебя есть ряд заболеваний, это может отрезвить мужчину.

В Новосибирске цветочница отбилась от маньяка с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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