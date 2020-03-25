2020-03-25T10:00:45+03:00
Общество

«Оставайтесь дома»: из-за угрозы коронавируса новосибирец раздает продукты одиноким пенсионерам

Губернатор рекомендовал пожилым людям не выходить на улицу, они попадают в группу риска
Никита МАНЬКО
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Одинокие неходячие пенсионеры живут в изоляции и без коронавируса. ФОТО: кадр их видео канала Игоря Медова на YouTubeОдинокие неходячие пенсионеры живут в изоляции и без коронавируса. ФОТО: кадр их видео канала Игоря Медова на YouTube
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Социальный блогер Игорь Медов развозит одиноким пенсионерам продукты во время изоляции от коронавируса. Власти рекомендовали пенсионерам не выходить на улицу и ждут волонтеров для доставки продуктов.

Игорь Медов занимается помощью пожилым людям и нуждающимся в Новосибирске больше двух лет. Так, в новом выпуске блогер в очередной раз зашел к бабушкам Фаине и Галине.

Фаина Ивановна страдает высоким давлением после инсультов, и жалуется на боли в спине. Две недели назад волонтер подарил пенсионерке палочки для скандинавской ходьбы. В этот раз женщина получила новый пылесос, так как некому убираться в квартире у одинокой женщины. Кроме того, у пенсионерки диабет, и ей привезли фруктозу, курагу, курицу, сыр, творог, молоко, сметану, макароны и многое другое.

Бабушка Галина получила спирт для настойки на травах, чтобы бороться с болезнью ног. Женщина трудно ходить и убирать квартиру самостоятельно. Сейчас Игорь старается разобраться как можно ей в этом помочь.

— Мне 78 лет, сын погиб, муж скончался от болезни. Я могу едва дойти до магазина, сидела у подъезда на улице, ждала, кто бы довел до магазина. Мало кто откликается помочь на улице, проходят мимо, — рассказала пенсионерка Галина.

Адресная помощь одиноким старикам будет особенно актуальна в период угрозы коронавируса.

— Среди пенсионеров отношение к короновирусу разное. Сейчас мы объясняем пожилым, чтобы сидели дома, информируем о гигиене и развозим продукты им домой. К сожалению, многие пенсионеры находятся в вынужденной самоизоляции из-за своих болезней и без угрозы коронавируса — поэтому сидят дома. Кому то помогают родственники, а кому то нет, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Медов.

Напомним, вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал пожилым людям не выходить на улицу, а воспользоваться помощью властей. Молодых людей и девушек призвали вступать в ряды волонтеров.

ПОМОГ БЕДНЫМ И ОДИНОКИМ БАБУШКАМ. ПРИВЕЗЛИ ПРОДУКТЫ И ПОДАРКИ ПЕНСИОНЕРАМ.Видео с канала Игоря Медова на YouTube

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Ролик появился на канале Youtube. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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