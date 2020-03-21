«Мы знаем, что вы с нами»: видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети
В сети набирает популярность ролик, в котором волейболисты новосибирского «Локомотива» после матча благодарят за поддержку невидимых болельщиков. Этот фрагмент трансляции матча с питерским «Зенитом» спортсмены разместили и у себя в аккаунте.
— Мы знаем, что вы были с нами в этом матче! Мы чувствовали вашу поддержку в каждом розыгрыше! — написано в посте в инстаграме волейбольного клуба lokovolley.ru.
В комментариях под роликом многие фанаты поздравили любимую команду с победой в матче, который окончился со счетом 3:1, и уверили их, что они всегда рядом с ними. Пусть даже и мысленно:
— Молодцы, спасибо за игру! Мы всегда с вами!
— В такие моменты понимаешь, как команда относится к своим болельщикам! Хоть мы и болели у телевизора, но душой были на стадионе!
— «Локомотив», вы лучшие! Концовка у матча была просто огонь! — пишут люди.
Напомним, из-за угрозы коронавируса, было принято решение об отмене или переносе всех мероприятий, подразумевающих массовое скопление людей. В их число попали и спортивные мероприятия. Те из них, которые все же решено было провести в установленные даты, проводятся без зрителей на трибунах.
Видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU