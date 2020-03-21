«Мы знаем, что вы с нами»: видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети

21 Март 2020 2020-03-21T11:42:49+03:00

В сети набирает популярность ролик, в котором волейболисты новосибирского «Локомотива» после матча благодарят за поддержку невидимых болельщиков. Фото: Кадр из видео

фрагмент трансляции матча с питерским «Зенитом» спортсмены разместили у себя в аккаунте

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В сети набирает популярность ролик, в котором волейболисты новосибирского «Локомотива» после матча благодарят за поддержку невидимых болельщиков. Этот фрагмент трансляции матча с питерским «Зенитом» спортсмены разместили и у себя в аккаунте.

— Мы знаем, что вы были с нами в этом матче! Мы чувствовали вашу поддержку в каждом розыгрыше! — написано в посте в инстаграме волейбольного клуба lokovolley.ru.

В комментариях под роликом многие фанаты поздравили любимую команду с победой в матче, который окончился со счетом 3:1, и уверили их, что они всегда рядом с ними. Пусть даже и мысленно:

— Молодцы, спасибо за игру! Мы всегда с вами!

— В такие моменты понимаешь, как команда относится к своим болельщикам! Хоть мы и болели у телевизора, но душой были на стадионе!

— «Локомотив», вы лучшие! Концовка у матча была просто огонь! — пишут люди.

Напомним, из-за угрозы коронавируса, было принято решение об отмене или переносе всех мероприятий, подразумевающих массовое скопление людей. В их число попали и спортивные мероприятия. Те из них, которые все же решено было провести в установленные даты, проводятся без зрителей на трибунах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767866" frameborder="0"></iframe> Видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU