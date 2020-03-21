2020-03-21T06:11:55+03:00
Общество

«Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске из-за коронавируса

По словам музыкантов, все приобретенные ранее людьми билеты будут действительны на следующие даты
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Из-за ситуации с коронавирусом, известная рок-группа «Би-2» перенесла свой концерт в Новосибирске.Из-за ситуации с коронавирусом, известная рок-группа «Би-2» перенесла свой концерт в Новосибирске.Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Из-за ситуации с коронавирусом, известная рок-группа «Би-2» перенесла свой концерт в Новосибирске на несколько месяцев. По словам музыкантов, все приобретенные ранее людьми билеты будут действительны на следующие даты.

— Мы ни в коем случае не можем рисковать здоровьем и безопасностью наших поклонников — поэтому мы переносим наши концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса.

Все приобретенные на эти выступления билеты будут действительны на новые даты, концерты состоятся на ранее заявленных площадках, — сообщается в официальной группе Вконтакте «Би-2»

Музыканты также сообщили, что концерт в Новосибирске состоится 25 мая. Своих поклонников «Би-2» просят ответственно отнестись к сдаче билетов назад и прибегать к этому только в крайнем случае.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, в Новосибирске отменили фестиваль «Крымская весна». Кроме того, на другие даты был перенесен Тотальный диктант, ранее проходивший в одно и то же время. Свои спектакли также перенес и новосибирский оперный театр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Арт-фестиваля до Технопрома: что отменят в Новосибирске из-за коронавируса

Часть мероприятий переносится, на других сокращается программа, некоторые концерты проведут несмотря ни на что (подробнее).

Тотальный диктант в Новосибирске перенесли из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщили официальные представители проекта (подробнее).

Новосибирский оперный театр переносит спектакли и концерты из-за коронавируса

Изменения в афише и порядок возврата билетов появится на официальном сайте театра 19 марта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся школьникам на длинных каникулах
«Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске из-за коронавируса
«Это пранк?»: в Новосибирске прохожие заметили женщину с огнем на голове
Студенты-медики добились дистанционных лекций
«Знакомые там застряли»: из-за короновируса новосибирский путешественник отменил поездку в Африку
Под Новосибирском сгорел частный дом: погибли три человека
«Прилетела из Цюриха, контактировала с семьей»: что известно о двух новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших
В Бердске электричка протаранила иномарку: водитель в больнице
Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 300 тысяч рублей
Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
«Никаких спектаклей»: родители добились, чтобы в гимназии №1 отменили конкурс школьных театров
В минпромторге рассказали, что сейчас происходит в новосибирских магазинах
«Израсходовали трехгодичный запас»: мэр Новосибирска прокомментировал нехватку защитных масок
«Они в группе риска»: мэр объявил, что пенсионерам во время вспышки коронавируса будут помогать волонтеры
Поправки в Конституцию: кто будет следить за внесением изменений в основной закон страны
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных