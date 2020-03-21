«Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T06:11:55+03:00

По словам музыкантов, все приобретенные ранее людьми билеты будут действительны на следующие даты

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Из-за ситуации с коронавирусом, известная рок-группа «Би-2» перенесла свой концерт в Новосибирске на несколько месяцев. По словам музыкантов, все приобретенные ранее людьми билеты будут действительны на следующие даты.

— Мы ни в коем случае не можем рисковать здоровьем и безопасностью наших поклонников — поэтому мы переносим наши концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса.

Все приобретенные на эти выступления билеты будут действительны на новые даты, концерты состоятся на ранее заявленных площадках, — сообщается в официальной группе Вконтакте «Би-2»

Музыканты также сообщили, что концерт в Новосибирске состоится 25 мая. Своих поклонников «Би-2» просят ответственно отнестись к сдаче билетов назад и прибегать к этому только в крайнем случае.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, в Новосибирске отменили фестиваль «Крымская весна». Кроме того, на другие даты был перенесен Тотальный диктант, ранее проходивший в одно и то же время. Свои спектакли также перенес и новосибирский оперный театр.

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ИСТОЧНИК KP.RU