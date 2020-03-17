Прокуратура запретила детям смотреть, как спариваются ежи и медведи на выставке «Каждой твари по паре»

17 Март 2020 2020-03-17T15:03:14+03:00

Тем не менее, общественники настаивают на том, что эту выставку необходимо закрыть для всех

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Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска нашла нарушения федерального законодательства в сфере защиты детей на провокационной выставке «Каждой твари по паре». Общественникам, которые обратились в ведомство с этим вопросом, сообщили, что планируют поднять возрастной ценз для посещения данной экспозиции.

— Нам сообщили, что возрастная планка должна быть у этой выставки выше 12 лет. Точный возраст, с которого будет разрешено ее посещать, мы узнаем позже. Тем не менее, мы рады, что прокуратура отреагировала на наше обращение. Конечно, в идеале, хотелось бы, чтобы эта выставка вообще была закрыта, поскольку какой-либо ценности как искусство она не представляет. Скорее даже, она приносит только вред, ведь демонстрация размножения животных, без какой-либо другой привязки к природе, является просто разрушающей для нравственного состояния людей. Это какая-то провокация, не понятно, зачем привлекать к такому столько внимания? На мой взгляд, это приводит только к деградации культурного состояния человека, — пояснил КП-Новосибирск член движения «Сорок Сороков» в Новосибирске Георгий Солдатов.

Общественникам, которые обратились в ведомство с этим вопросом, сообщили, что планируют поднять возрастной ценз для посещения данной экспозиции. Фото: «Сорок Сороков»

Напомним, выставка «Каждой твари по паре», на которой представлены чучела спаривающихся животных, открылась в краеведческом музеев феврале и продлится до 12 апреля. Среди новосибирцев она вызвала противоречивую реакцию: в частности, местные общественники настаивали на том, что возрастной ценз, предусмотренный для нее, был установлен неправильно и детям смотреть на это категорически запрещено. Тем не менее, по мнению организаторов, нарушения в возрастном цензе нет, так как выставка не содержит сцен насилия, а значит, экспозицию могут смотреть несовершеннолетние.

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ИСТОЧНИК KP.RU