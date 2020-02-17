«Дети все давно узнали из интернета»: чиновница вступилась за откровенную выставку, куда пускали школьников

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:40:38+03:00

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Не так давно в краеведческом музее Новосибирска открылась нестандартная выставка под названием «Каждой твари по паре». В залах посетители смогут увидеть очень реалистичные фигуры спаривающихся животных. Против экспозиции выступили новосибирские общественники, уверенные в том, что возрастной ценз для посетителей — 12+ — определен неверно, и он должен быть выше. Однако за искусство вступилась Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Против экспозиции выступили новосибирские общественники. Фото: kazdoytvaripopare

— К сожалению, лично я пока на этой выставке не побывала, однако знакома с ее концепцией. Если честно, я в этом ничего провокационного не вижу. Кроме того, я полностью доверяю директору нашего краеведческого музея и уверена, что он бы не допустил, чтобы у нас могла бы оказаться какая-либо выставка, способная нанести кому-то вред или оскорбить, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова. — И я уверена, что возрастной ценз здесь абсолютно нормальный: ведь то, что можно увидеть на этой выставке, это полностью естественный процесс. Это происходит и у животных, и у людей, поэтому, я думаю, для детей это будет даже познавательно в каком-то смысле. К тому же, вряд ли кого-то из современных подростков может это зрелище шокировать или хотя бы удивить. Дети давно уже все узнали из интернета.

Организаторы выставки также утверждают, что возрастной ценз для этой выставки определен правильно. Ведь экспонаты не содержат сцен насилия, а значит, по закону, дети могут спокойно на них смотреть. Продлится выставка до 12 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU