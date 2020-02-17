«Зачем это детям ?»: общественник выступил против откровенной выставки, куда пускают школьников
В краеведческом музее Новосибирска открылась выставка «Каждой твари по паре». Ее автор — натуралист Павел Глазков, кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных.
Новосибирский общественник Иван Квасницкий резко выступил против выставки. Сибиряк считает, что возрастной ценз для посетителей 12 + определен неправильно.
— Я не против самой выставки, но не понимаю, зачем это детям? Например, в том же Санкт-Петербурге, экспозицию показывали только тем, кто старше 16 лет, — рассказал КП-Новосибирск Иван Квасницкий. — Хочется понять, почему такое решение было принято. Я попытался по этому поводу пообщаться с автором, написал ему, но он постеснялся ответить, сказал, приходите на выставку, там и расскажу. Организаторы в Новосибирске также уклонились от комментариев. Я им четыре раза звонил, бесполезно.
Новосибирский общественник убежден, что на выставку нельзя пускать детей. Фото: kazdoytvaripopare
Корреспондент КП-Новосибирск обратился за комментарием к автору выставки «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.
— Для начала было бы неплохо этому человеку самому лично посетить выставку и желательно с экскурсией. Экскурсии проводятся бесплатно два раза в день. Иначе получается, что мы устраиваем полемику в СМИ с человеком, который там даже ни разу не был, — ответил КП-Новосибирск Павел.
Также он пояснил, в чем был основной посыл выставки.
Автор же экспозиции считает, чтобы судить о выставке, нужно ее посетить сначала. Фото: kazdoytvaripopare
— Захваченный мощной волной технического прогресса человек все реже осознает, что он часть природы, часть биосферы нашей маленькой, очень маленькой планеты Земля. Размножение и, естественно, спаривание — это ключевой момент продолжения рода, то есть сохранения животного мира на Земле, — говорится в концепции.
Так же, по мнению организаторов, нарушения в возрастном цензе нет, так как выставка не содержит сцен насилия, а значит, экспозицию могут смотреть дети.
Выставка продлится до 12 апреля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU