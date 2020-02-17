2020-02-17T07:55:32+03:00
Общество

«Зачем это детям ?»: общественник выступил против откровенной выставки, куда пускают школьников

Откровенную экспозицию в Новосибирск привезли из Санкт-Петербурга
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске открылась откровенная выставка, где спариваются животные. Фото: kazdoytvaripopareВ Новосибирске открылась откровенная выставка, где спариваются животные. Фото: kazdoytvaripopare
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В краеведческом музее Новосибирска открылась выставка «Каждой твари по паре». Ее автор — натуралист Павел Глазков, кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных.

Новосибирский общественник Иван Квасницкий резко выступил против выставки. Сибиряк считает, что возрастной ценз для посетителей 12 + определен неправильно.

— Я не против самой выставки, но не понимаю, зачем это детям? Например, в том же Санкт-Петербурге, экспозицию показывали только тем, кто старше 16 лет, — рассказал КП-Новосибирск Иван Квасницкий. — Хочется понять, почему такое решение было принято. Я попытался по этому поводу пообщаться с автором, написал ему, но он постеснялся ответить, сказал, приходите на выставку, там и расскажу. Организаторы в Новосибирске также уклонились от комментариев. Я им четыре раза звонил, бесполезно.

Новосибирский общественник убежден, что на выставку нельзя пускать детей. Фото: kazdoytvaripopare

Новосибирский общественник убежден, что на выставку нельзя пускать детей. Фото: kazdoytvaripopare

Корреспондент КП-Новосибирск обратился за комментарием к автору выставки «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.

— Для начала было бы неплохо этому человеку самому лично посетить выставку и желательно с экскурсией. Экскурсии проводятся бесплатно два раза в день. Иначе получается, что мы устраиваем полемику в СМИ с человеком, который там даже ни разу не был, — ответил КП-Новосибирск Павел.

Также он пояснил, в чем был основной посыл выставки.

Автор же экспозиции считает, чтобы судить о выставке, нужно ее посетить сначала. Фото: kazdoytvaripopare

Автор же экспозиции считает, чтобы судить о выставке, нужно ее посетить сначала. Фото: kazdoytvaripopare

— Захваченный мощной волной технического прогресса человек все реже осознает, что он часть природы, часть биосферы нашей маленькой, очень маленькой планеты Земля. Размножение и, естественно, спаривание — это ключевой момент продолжения рода, то есть сохранения животного мира на Земле, — говорится в концепции.

Так же, по мнению организаторов, нарушения в возрастном цензе нет, так как выставка не содержит сцен насилия, а значит, экспозицию могут смотреть дети.

Выставка продлится до 12 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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