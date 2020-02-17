В Новосибирске детям показали, как спариваются ежи и медведи: юристы в замешательстве

В Новосибирске открылась выставка про животных. Правда, узко специализированная. Тематика – репродукция, или, по-простому, размножение зверей. В экспозиции представлены и медведь с медведицей, и волк с волчицей, и еж с ежихой. В общем, все зверье - в «романтических» позах в этот самый, что называется, момент.

Автор выставки - кандидат биологических наук, исследователь животного мира петербуржец Павел Глазков - часть экспонатов сделал сам со своими коллегами-таксидермистами. Другая часть изображений спаривающихся животных – горшочки, коврики с рисунками, резьба по камню на ту же тематику – собрана по всему миру. При этом возрастной ценз выставки 12+.

Новосибирский общественник, православный активист Иван Квасницкий считает, что ценз определен неправильно и детям смотреть на зверей в период размножения нельзя. В том же Санкт-Петербурге эта выставка предназначалась для лиц старше 16.

- Я не против самой выставки, но не понимаю: зачем это детям? Например, в Санкт-Петербурге экспозицию показывали только достигшим 16 лет, - рассказал КП-Новосибирск Иван Квасницкий. - Хочется понять, почему у нас было принято иное решение.

Автор идеи просит не считать увиденное порнографией. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

КП-Новосибирск дозвонилась до автора выставки с первого раза. Павел Глазков ответил на выступления общественника.

- Выставка называется «Каждой твари по паре». Это же про Ноев ковчег, в который всех животных, включая человека, приглашали парами, чтобы после пережитого потопа они могли спуститься на землю обетованную и продолжить свой род. Именно парами. Этот сюжет мне близок. Вид животных вымирает, если не размножается. От оппонента я не услышал аргументов. Если он не согласен, то пришел бы на открытие, выслушал бы автора, задал бы вопросы.

Почему же в Санкт-Петербурге выставку разрешили смотреть только тем, кому исполнилось 16? Это, по словам Павла, чистая случайность.

- Ошибочно поставили не ту цифру. Заметили, когда все афиши уже распечатали, поэтому и менять не стали. Адекватная маркировка - 12+. С точки зрения закона мы ничего не нарушили, с юристами проконсультировались. Кроме того, ребята изучают животный мир в седьмом классе, а репродуктивная система – неотъемлемая часть зоологии. Вообще дети гораздо раньше узнают об отношениях между мужчиной и женщиной. Они вам в шесть лет не только про капусту расскажут, но и про все остальное. А тут 12 лет и не про людей – про животных. Я даже больше скажу: эта выставка - уникальный пласт знаний, на базе которого можно проводить уроки полового воспитания детей. Родителям и преподавателям легче все объяснять на примере медведей, кабанов, зайчиков.

Ежики во время акта продления своего рода. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Автор заверяет: никакую провокацию в свою выставку не вкладывал. Это не арт-постановка, а научная работа. Чтобы все выполнить досконально достоверно: позы, выражение морд животных, - автор пересмотрел сотни документальных фильмов, фотографий, базировался только на научных данных - никакой фантазии.

- Вы понимаете, из-за чего вопросы возникают? Из-за того, что мы настолько удалились от природы, что не знаем, как ее воспринимать. Сельские жители, дети видят, как бык огулял корову, - в семье праздник: будет молоко, будет теленочек. А мы разучились правильно чувствовать этот мир.

Что касается самой выставки - о чем она, что интересного или шокирующего может предложить? Оказывается, есть чему удивиться. Например, экспозиция рассказывает о том, какие преданные отцы – лисы. Не многие знают, что рыжий папаша остается рядом с мамой-лисичкой на весь период беременности, присутствует при родах, а после рождения потомства охраняет и выкармливает малышей. Если отец в это время погибает, то возле норы с самкой и лисятами собирается «отряд» самцов - они дерутся меж собой за право стать отчимом для потомства.

- Эта выставка в том числе и о воспитании потомства, - говорит Павел Глазков. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

- Таким образом самец заботится даже не о наследовании своих генов, а о последующей жизни всего вида. Вот о чем мы в том числе рассказываем на выставке! Об отцовстве и материнстве в животном мире, воспитании потомства! – уверяет натуралист. И приглашает всех посетить выставку.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«А человек - животное?»

Мы попросили юриста Марину Пьянкову ответить на вопрос: все-таки можно ли по закону показывать детям звериные близкие отношения?

- Это очень интересная тема, так как стоит задуматься, можно ли приравнивать половое сношение между животными и человеческий секс. Юридической практики по подобным вопросам нет. Если половое сношение между животными можно приравнять к человеческому сексу, то тогда знак данной информационной продукции должен быть 16+, а если при этом на выставке производится открытая демонстрация гениталий или половых органов животных, то все 18+. Если же мы не приравниваем человека к животному – то пусть знак информационной продукции остается 12+. Уточню, что по закону детям старше 12 лет могут демонстрироваться эпизодические ненатуралистические изображения, не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера. Я предлагаю отдать решение этого вопроса на откуп родителям.