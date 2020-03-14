2020-03-14T09:50:07+03:00
Происшествия

Новосибирский киллер Анатолий Радченко пожаловался в Верховный суд РФ

Его адвокат подал туда апелляцию
Анна ПАШАГИНА
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Анатолия Радченко приговорили к 24 годам лишения свободы.Анатолия Радченко приговорили к 24 годам лишения свободы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Адвокат новосибирского киллера Анатолия Радченко подал апелляционную жалобу в Верховый суд Российской Федерации: она поступила в работу несколько дней назад. Ранее Владимир Волого, адвокат мужчины, выступал с заявлением, что дело сфабриковано.

— Если кратко, то один из пунктов там был нарушение ведения протокола, — рассказал КП-Новосибирск адвокат Владимир Волого.

КП-Новосибирск ранее писала, что Анатолия Радченко приговорили к 24 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Его поймали в 2015 году за границей. В Вене он занимался строительным бизнесом. Мужчину обвинили в создании банды, убийстве, покушении на убийство, незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также в мошенничестве.

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Дело о серии заказных убийств в Новосибирске вышло на финальную стадию. Но обвиняемый Анатолий Радченко не захотел слушать свой приговор и под конвоем покинул суд (подробности)

Штраф и десятки лет за решеткой: Новосибирскому главе киллеров — Радченко огласили приговор

Его признали виновным по статьям — создание банды, убийства, покушения, подстрекательства к покушению, незаконный оборот оружия и боеприпасов, мошенничество (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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