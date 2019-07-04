Набожный глава киллеров по кличке Челентано, которого искали по всему миру, отпросился у судьи…

Анатолий Радченко, Челентано, Ян Сеидл. Это все один человек. Настоящее имя по паспорту, прозвище в бандитских кругах и снова имя по паспорту, но уже — поддельному, иностранному.

Силовики считают, что он возглавлял подразделение крупного преступного клана. Самое грозное подразделение — штаб киллеров. Когда спецназ брал многочисленных подельников, сам Челентано успел скрыться. Его объявили в международный розыск и нашли спустя годы в Вене. Некоторые из давних приятелей Радченко успели уже освободиться, а его самого только судят. Но он не признает вину.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ: КОМАНДОВАЛ КИЛЛЕРАМИ, ПРОСЛУШИВАЛ ПОЛИТИКОВ

Киллер, который ходил в церковь - Анатолий Радченко Челентано .

По материалам этого дела можно учить будущих юристов. Радченко обвиняют в бандитизме, убийствах и покушениях, обороте оружия, вымогательстве, мошенничестве и создании преступного сообщества. Фактически, считает следствие, он руководил отрядом вооруженных ликвидаторов.

— Помимо оружия у членов банды имелись рации, прослушивающие приборы и другие устройства. Все это приобреталось нелегально из различных источников. Внутри сообщества существовали жесткие правила поведения. Неисполнение указаний руководителя каралось — вплоть до лишения жизни, — говорят в СКР.

Криминальное сообщество было сплетено с бизнесом. Работой Радченко следствие считает ликвидацию тех, кто был неугоден группировке, конкурентов.

Уже отсидели и давно на свободе два Александра Солодкина — отец и сын, бывшие вице-мэр и советник губернатора. По мнению силовиков, Радченко был связан с ними. Содействовал в политических и финансовых вопросах.

Челентано рядом с бывший вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным-младшим.

ВЕРСИЯ КИЛЛЕРА: ПОМОГ ДЕНЬГАМИ И ВЕЛЕЛ УБИВАТЬ

Восемь лет назад прозвучал приговор новосибирскому киллеру Дмитрию Буолю. Его легко могли отправить в тюрьму пожизненно, но сильно скостили срок за показания. Буоль дал их и против Челентано.

— С Радченко я был знаком еще с начала «восьмидесятых» годов. Он мне помогал. В том числе, и финансово. Возникла финансовая зависимость от него, в связи с чем мне было предложено совершить покушение, — рассказал тогда Буоль на суде.

Против Челентано выступила тогда и адвокат киллера Наталья Андреева:

— Буоль занимался шоу-бизнесом — организовывал концерты. Дело пошло хорошо, но у него украли очень дорогие инструменты. А Радченко дал ему деньги, чтобы тот мог возместить. Но потом выдивнул свои условия.

В общем, поставил под зависимость и заставил убивать…

ВЕРСИЯ АДВОКАТА: ДЕЛО СФАБРИКОВАНО

Приговор Радченко начали читать 4 июля, оглашали его весь день, но не закончили. А сам Челентано покинул заседание раньше, чем судья объявила перерыв до завтра. Он попросил продолжать без него. Таким образом подчеркивает, что не согласен. Суд разрешил вернуться в СИЗО, не стал удерживать.

— Приговор у нас слепили из того, что было. Он полностью сложен из приговора Трунову (глава преступного клана), из приговора Солодкиным, из обвинительного заключения. Суд не утруждал себя анализом доказательств, которые были получены на судебном заседании, — объяснил демарш клиента адвокат Владимир Волого.

Поясним: Трунов (согласно обвинению) был начальником Радченко. Солодкины — вроде как из смежного подразделения. Обвинительное заключение — это итог предварительного следствия, что было до суда. И мол, судья просто собрала отовсюду по крупицам, не слушая того, что было на процессе. Так считает обвиняемый.

Еще кое-что адвокат написал в Instagram:

«Уверен, мой подзащитный просто стал крайним и жертвой оговора конкурентов с целью избежать уголовного преследования! Анатолия Леонидовича пытались сначала устранить физически. В результате покушения он остался жив, но вынужден был скрываться за границей. Он остался единственным живым свидетелем, именно поэтому началась фабрикация уголовного дела».

Нужны пояснения, правда? На самого Радченко, действительно, было совершено покушение. Еще в 2005 году преступник расстрелял сидящего в машине Челентано, но тот выжил.

Радченко отказался выслушивать полностью приговор.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВЕРСИЯ ЧЕЛЕНТАНО: МЕСТЬ ГЕНЕРАЛА

Пока был в бегах, Челентано записывал видеообращения и выкладывал их в сеть. В них утверждал, что стал скрывается от кровожадного генерала МВД Александра Никитина.

— Так называемая смена элит в Новосибирске сильно ударила по мне. Я был довольно успешный человек. Общался в предпринимательской среде. Поддерживал партнерские отношения с деловыми людьми, создавал бизнес-проекты и участвовал в инвестиционной деятельности, сотрудничал с банками, — демонстрируя грамотную речь, рассказывал беглец. — По настоянию своего знакомого Алексея Алексеевича Корниенко однажды я на свою беду познакомился с Александром Никитиным. С того момента я стал невольным заложником всякого рода схем и противостояний. Доходило до того, что меня обязывали знакомить его с моими знакомыми. Или договариваться о встречах и часах приема в различных кабинетах. С представителями партнерских организаций мне также приходилось объясняться о необходимости выделения долей на людей в погонах, чтобы бизнес развивался, и нас не трогали. На руководство предприятий люди также назначались с учетом интересов Никитина. Недовольные такой политикой становились врагами. Меня вдохновляли на борьбу с такими недовольными людьми, призывали к участию в расправе.

По словам Радченко вскоре на него самого объявили охоту, сфабриковав дело. Так он и стал уголовником.

Анатолия Радченко арестовали в Вене. Там он пытался убедить европейский суд в своей невиновности, выдавая себя за политзаключенного. Фото: KURIER/Rainer Eckharter

«Я МНОГИХ ЗНАЛ ЛЮДЕЙ ДО ТОЛИ, И ЛЮДИ БЫЛИ НЕПЛОХИ…»

И еще несколько слов о Радченко. Если он и является одним из самых кровожадных преступников, то этот преступник — очень необычный. Грамотный, умный и… набожный.

— Чаще всего фамилию Радченко я слышал от владыки Тихона (бывший митрополит Новосибирский и Бердский — Ред.). Радченко помогал церкви, и я помню, как владыка говорил мне об этой ситуации. Может быть, еще от кого-то слышал, но в основном мне о нем рассказывал и как-то характеризовал его владыка Тихон, — как-то сказал экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский.

Даже ЧОП, который занимался охраной Солодкиных, а также прослушкой политиков и предпринимателей, Радченко назвал «Георгий Победоносец». А еще издавал на свои деньги стихи брата Солодкина-старшего — Юрия. Сборник назывался «Библейские поэмы». Поэт в благодарность посвящал меценату такие строки:

Я многих знал людей до Толи, и люди были неплохи. Но ни один из них дотоле Не захотел издать стихи.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Как Труновские предстали перед законом

Череда громких задержаний началась с 2009 года. Именно тогда попали под стражу предполагаемые сообщники Челентано - предприниматель Александр Трунов, тогдашний вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин, его отец - советник губернатора Солодкин-старший, замглавы областного Управления наркоконтроля Андрей Андреев и еще много подозреваемых. По мнению следователей, все они входили в одно организованное преступное сообщество. Вымогали деньги, проворачивали коррупционные дела... А с помощью именно Радченко устраняли неугодных - тот возглавлял подразделение киллеров.

Первым под суд пошел киллер Дмитрий Буоль. Он признал свою вину и заключил сделку со следствием, сдав своих подельников. В итоге вместо пожизненного получил всего 17 лет «строгача». Он же на суде поведал и о Челентано:

- С Радченко я был знаком еще с начала 1980-х годов. Он мне помогал, в том числе и финансово. Возникла финансовая зависимость от него, в связи с чем мне было предложено совершить покушение на жизнь.

Так, по словам Буоля, он и стал убивать… Трунова приговорили к 22 годам строгого режима. Солодкины и Андреев пока не осуждены, хотя многолетний судебный процесс близится к завершению. Гособвинитель в ходе прений в апреле заявила, что считает причастность всех троих подсудимых к ОПС «Труновские» доказанной. Солодкину-младшему прокурор Анжелика Егоровапросила назначить наказание в виде 13,5 года колонии строгого режима со штрафом 805 тысяч рублей, его отцу - 14 лет строгого режима и штраф 950 тысяч рублей, Андрею Андрееву - 15 лет строгого режима и штраф 805 тысяч рублей. Еще один сын Солодкина-старшего - Юрий Солодкин - до сих пор находится в розыске...