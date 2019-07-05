Штраф и десятки лет за решеткой: Новосибирскому главе киллеров — Радченко огласили приговор
Суд вынес приговор главе банды киллеров Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Преступника приговорили к 24 годам судебного заключения и штрафу в 1 миллион рублей.
В период 1997-2009 годов Радченко руководил подразделениями преступного сообщества, в том числе бандой наемных убийц.
В составе это банды он убил 4-х человек и совершил покушение еще на 3 людей. Кроме того, Радченко похитил деньги у одного из своих погибших подельников, а также занимался вымогательством.
«Регулярно ходил в церковь, был семьянином, убивал…» - суд признал Анатолия Радченко виновным в заказных убийствах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Когда в 2009 году спецназу удалось задержать его подельников и самого лидера преступного сообщества — Александра Турнова, Челентано удалось скрыться. Нашли его только спустя годы в Вене.
— Радченко не признал вину в инкриминируемых деяниях, — уточнили в Следственном комитете России. — В ходе расследования уголовного дела проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, биологических, баллистических, взрывотехнических, дактилоскопических, допрошено более 500 человек.
Объем уголовного дела составил свыше 150 томов.
ИСТОЧНИК KP.RU