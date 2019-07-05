2019-07-05T14:25:27+03:00
Происшествия

Штраф и десятки лет за решеткой: Новосибирскому главе киллеров — Радченко огласили приговор

Его признали виновным по статьям — создание банды, убийства, покушения, подстрекательства к покушению, незаконный оборот оружия и боеприпасов, мошенничество
Алена КУЛЕШОВА
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Анатолий Радченко приговорен к 24 годам лишения свободы.Анатолий Радченко приговорен к 24 годам лишения свободы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Суд вынес приговор главе банды киллеров Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Преступника приговорили к 24 годам судебного заключения и штрафу в 1 миллион рублей.

В период 1997-2009 годов Радченко руководил подразделениями преступного сообщества, в том числе бандой наемных убийц.

В составе это банды он убил 4-х человек и совершил покушение еще на 3 людей. Кроме того, Радченко похитил деньги у одного из своих погибших подельников, а также занимался вымогательством.

«Регулярно ходил в церковь, был семьянином, убивал…» - суд признал Анатолия Радченко виновным в заказных убийствах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Когда в 2009 году спецназу удалось задержать его подельников и самого лидера преступного сообщества — Александра Турнова, Челентано удалось скрыться. Нашли его только спустя годы в Вене.

— Радченко не признал вину в инкриминируемых деяниях, — уточнили в Следственном комитете России. — В ходе расследования уголовного дела проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, биологических, баллистических, взрывотехнических, дактилоскопических, допрошено более 500 человек.

Объем уголовного дела составил свыше 150 томов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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