2020-03-12T14:38:40+03:00
Происшествия

Суд простил омоновцу похищение бывшей жены-бегуньи

Действия сибиряка переквалифицировали по другой статье
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Фокина.В Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Фокина.
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Сегодня, 12 марта, в Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Фокина. Напомним, его обвиняли в похищении своей бывшей жены — известной спортсменки.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия и с угрозой его применения), п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Фокина освободили от уголовной ответственности за похищение женщины в связи с тем, что она была добровольно освобождена. Суд переквалифицировал его действия часть 1 статьи 119 УК РФ. Его дело рассмотрели в закрытом судебном заседании по ходатайству потерпевшей, поскольку она не хотела огласки своей личной жизни и жизни своих детей.

Судом установлено, что в июне 2019 года Фокин ворвался в дом к своей бывшей жене, ударил находившегося там вместе с ней мужчину, потом, угрожая ножом, связал их обоих. Сибирячку он в сумке на машине отвез к реке. Он удерживал спортсменку в СНТ «Бурводовец-2», пока их не нашла полиция.

Всего за свои преступления Фокин получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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