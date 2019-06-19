«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

Сюжет почти детективный: Ярослав Фокин, бывший омоновец из Новосибирска, утром 18 июня запрыгнул в припаркованную серебристую «Шкоду». Не свою. В руках у него была спортивная сумка, в которой лежала связанная девушка. Похищенная — известная в городе спортсменка, основатель Школы бега «ЯБЕГУ» 33-летняя Елена Рухляда. Не так давно она развелась с Фокиным и пыталась начать новую жизнь, но оказалось, от бывшего не так-то легко уйти.

— Он бегом не занимался, работал в ОМОНе. У них двое общих детей. О причинах размолвки Лена не любила рассказывать, — говорит одна из знакомых девушки.

— Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Ярослав ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз писала заявления в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру части звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили....

18 июня Лена должна была забрать сыновей у своих родителей. Те гостили у бабушки, пока их мама бежала очередную дистанцию.

"Он связал их двоих, ее упаковал в спортивную сумку": брат Елены Рухляды рассказал о похищении спортсменки 00:00 00:00

— Она приехала с соревнований в Испании, там прошел один из этапов чемпионата мира, — говорит Сергей. — Утром 18 июня Лена была в своей квартире с молодым человеком. Зашел Ярослав, у него в руках был нож! Он связал их двоих, Лену забрал с собой. Упаковал ее в спортивную сумку. Затем запрыгнул с ней в «Шкоду», эта машина принадлежит парню, который был в квартире Лены. И вроде сумку эту вывез в лес. Надеемся, что Лена жива!

Елену сейчас ищет весь Новосибирск...Фото: СОЦСЕТИ

Угнанную машину нашли через сутки возле леса на Мочищенском шоссе. По данным полиции, Фокин бросил иномарку и пересел на мотоцикл Ямаха. Но что же случилось с похищенной спортсменкой? О ней пока нет никакой информации.

Друзья Лены, бегуны, сейчас собираются прочесывать лес в районе найденной машины. Остается только молиться, чтобы мама двоих детей оказалась жива.

— Ищем Лену в лесу, — говорят они.

Друзья девушки собираются прочесывать лес, возле которого нашли угнанную иномарку.

В региональном СКР уже возбудили уголовное дело. Возможно, за бездействие придется ответить и полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение». Сейчас идут следственные действия, — комментирует Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

«КП»-Новосибирск» следит за развитием событий.

Поисками девушки занимаются полицейские, следователи и волонтеры.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Рухляда, 33 года, живет в Новосибирске. Сибирячка является призером чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также Елена стала серебряным призером чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. А в 2017 году - чемпионкой России в скайранинг-марафоне.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).