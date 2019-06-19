2019-06-19T16:11:01+03:00
Общество

«Сначала взяли его»: полицейские нашли похищенную омоновцем спортсменку в поселке под Новосибирском

Елену Рухляду вместе с ее бывшим мужем сейчас везут к следователям
Виктория МИНАЕВА
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Елену, к счастью, нашли живой.Елену, к счастью, нашли живой.
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В Новосибирске завершились поиски спортсменки Елены Рухляды, которую похитил ее бывший муж. Как только что стало известно КП-Новосибирск, похищенную бегунью обнаружили полицейские.

— Обнаружили ее в районе Бибихи — это поселок под Новосибирском. Очевидцы видели, как они вместе шли. Сначала взяли его, потом нашли ее, сейчас их везут в следственный комитет, — рассказал КП-Новосибирск источник, близки к следствию.

Напомним, Елену искали сутки. В поисках участвовали не только полицейские, но и волонтеры, а также спортсмены. История, которая случилась с матерью двоих детей поразила новосибирцев. Оказалось, Елена долгое время терпела побои от мужа-тирана, подала на развод, но он не спешил уходить из ее жизни. По словам близких, девушка писала заявления в полицию, просила помощи. В итоге 18 июня бывший супруг ворвался в ее квартиру, связал ее, засунул в спортивную сумку и похитил.

"Он связал их двоих, ее упаковал в спортивную сумку": брат Елены Рухляды рассказал о похищении спортсменки

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).

«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

— Ярослав ездил в командировки - в горячие точки. В Чечне был. Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Он ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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