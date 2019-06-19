Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-19T14:42:03+03:00

От Елены нет вестей уже сутки. Фото: соцсети.

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Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

О том, что происходило дальше, рассказала Вера, подруга пропавшей бегуньи:

- Ее увёз в мешке бывший муж. Отзовитесь кто может помочь пройти, пробежать лес где была найдена брошенная машина, - написала девушка.

Бывший муж похитил Елену утром во вторник. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

- Известно, что сейчас они могут передвигаться на мотоцикле, - добавляют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приметы пропавшей девушки такие: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные темные волосы. Была одета в футболку светло-красного цвета, синие джинсы, кроссовки.

Приметы похитителя Елены: рост 175 сантиметров, европейской внешности. Был одет в черный костюм, черные кроссовки.

Сейчас расследованием дела занимается Следственный комитет. Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят связаться по тел. (383) 232-10-26, 232-10-04, 232-10-02.

ИСТОЧНИК KP.RU