«Привязал к ноге и держал в палатке»: стало известно, что делал бывший муж с похищенной чемпионкой

Чемпионка Елена Рухляда могла преодолеть любую дистанцию, но вот от бывшего мужа убежать не смогла. 33-летняя сибирячка была похищена из собственной квартиры. Экс-супруг, в прошлом сотрудник полиции и военный, забрал ее, застукав с новым ухажером. О Ярославе Фокине друзья Лены рассказывают одно и то же: ревнивец, тиран, часто поднимал на жену руку. А родные вспоминают: Лена даже обращалась в полицию, но все бестолку, супруг продолжал ее обижать. Пара в итоге распалась, союз не спасли даже дети: у Ярослава и Лены двое сыновей.

Что еще известно о похитителе? Он служил в ОМОНе, воевал в горячих точках, в том числе был в Чечне. Но, как удалось узнать КП-Новосибирск, молодой человек уволился из отряда особого назначения еще в 2015 году, стал служить в ГРУ Минобороны. А в мае этого года ушел работать в стрелковый клуб обычным инструктором. Обучал новичков обращаться с оружием в тире.

"Он связал их двоих, ее упаковал в спортивную сумку": брат Елены Рухляды рассказал о похищении спортсменки 00:00 00:00

— После развода он продолжал за ней следить, знал места, где она занимается спортом, трассу, на которой она чаще всего появляется. Следил за ней и в «Инстаграме». Причем делал это вместе со своей мамой. Они видели, что у нее насыщенная жизнь: тренировки, соревнования. На одном из фото она в обнимку с мужчиной, что, похоже, их злило, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Ярослав был одержим своей бывшей супругой, следил за ней в "Инстаграме" и очень ревновал.

У Фокина созрел целый план по возвращению бывшей. Лена как раз только вернулась в Россию из Испании с очередных соревнований. Ранним утром экс-супруг нарисовался на пороге ее квартиры. Девушка была не одна, а со знакомым спортсменом. Взбешенный ревностью Фокин достал нож и скотч: парочку сначала связал. А потом забрал у соперника ключи от машины и увез на ней бывшую. Чтобы та не кричала и не сопротивлялась, запихал Елену в спортивную сумку, в ней и вынес ее из подъезда. Сел в чужую «Шкоду» и на иномарке вместе с пленницей исчез из города. Искали их сутки. Многие готовились к худшему... А в Управлении СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ориентировка, по которой искали девушку.

— Накануне на работе Ярослава должны были поставить в ночную смену в тире, но он сказал: «Меня больше не ставьте. Я больше вообще не выйду на работу». То есть он готовился к этому преступлению. И настрой был на что-то прям совсем плохое, — добавляет наш источник.

В среду полицейские обнаружили похищенную машину недалеко от леса. Пустую. Прогнозы были самые мрачные, скорее всего — там же, в лесу, могла находиться и жертва. На поиски Лены вышли десятки спортсменов. Некоторые выехали в Новосибирск из других регионов! Вдруг, ревнивец бросил ее в лесу в закрытой сумке? Или девушка от него сбежала и заблудилась? Знакомые Лены молились, чтобы она была жива. И чудо произошло. Но нашли Лену совсем не там.

Спортсмены собрались в лесу, чтобы помочь полиции в поисках Лены.

— Он вывез ее в поселок Бибиха, это Новосибирский район, жили там в какой-то палатке. Привязал ее ногу к своей ноге и держал возле себя все эти сутки. Когда телефон одного из них вышел на связь, удалось определить их местонахождение, в итоге нашли ее живой, — добавляет наш собеседник.

Елена сейчас дает показания в Следственном комитете. Спортсменка настроена решительно: бывшего будет привлекать по всем статьям. Не менее решительно настроены и в СКР, и в прокуратуре.

— Ее сейчас допрашивают. Можно сказать, все подтверждается, кроме убийства — по такой статье было изначально возбуждено уголовное дело, — прокомментировал КП-Новосибирск Алексей Ярик, заместитель прокурора Заельцовского района. — Сразу также было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», ну и остальным эпизодам тоже будет дана оценка, возможно, также речь пойдет об угоне, угрозе убийством и даже нарушении неприкосновенности жилища, будем смотреть насколько законно он проник к ней в квартиру.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Рухляда, 33 года, живет в Новосибирске. Сибирячка является призером чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также Елена стала серебряным призером чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. А в 2017 году - чемпионкой России в скайранинг-марафоне.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).

«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

— Ярослав ездил в командировки - в горячие точки. В Чечне был. Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Он ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили... (подробнее).