«Приворот сделала, будто веревками привязала»: родные похитителя спортсменки обвинили его жертву в колдовстве

История с похищением новосибирской бегуньи Елены Рухляды удивляет новыми деталями, на этот раз мистическими. Напомним, 33-летнюю девушку из ее собственной квартиры похитил экс-супруг Ярослав Фокин. В прошлом он служил в ОМОНе, потом - в ГРУ, но незадолго до преступления ушел на гражданку. У Фокина и Рухляды двое детей, но нормально общаться у бывших супругов не получалось. Друзья Лены рассказывают: он - патологический ревнивец, постоянно поднимал руку на спортсменку. Та пыталась убежать. И в прямом и в переносном смысле. А в итоге оказалась связанной и в спортивной сумке. Безумца нашли под Новосибирском только через сутки - в глухом местечке на берегу реки. Там он поставил палатку, а похищенную Лену привязал к себе: нога к ноге, чтоб уж точно не сбежала. Бывший военный натворил таких дел, что грозит ему теперь целый букет статей Уголовного кодекса и арест на время следствия. Но у родных влюбленного преступника есть свое объяснение странным поступкам Ярослава. «КП» - Новосибирск» пообщалась с его отцом - Иваном Фокиным.

Ориентировка, по которой искали девушку.

- Я не верю, что вы напишете так, как я скажу, - начинает Иван Фокин и берет с нас обещание, что донесем до читателей его версию. Она, конечно, экзотическая. - С ним произошло что-то такое, чего нельзя объяснить. Года три назад это началось. Ни с того ни с сего он изменился почему-то. Это чуть раньше развода было. Он из нормального, веселого, общительного парня вдруг превратился в неуправляемого, зомбированного. Как будто веревками она привязала его к себе. Она ему будто повелительница.

«Он становился зомбированным» - отец похитителя объяснил, почему сын пошел на преступление. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Приворот, что ли? Я, честно говоря, в такое не верю, - говорю Фокину-старшему.

- Я тоже не верил. Знаю, что человек сильнее всяких приворотов. Но... Проверьте меня и всех на полиграфе... Приворожила она его!

"Он связал их двоих, ее упаковал в спортивную сумку": брат Елены Рухляды рассказал о похищении спортсменки 00:00 00:00

- Так ей-то какой смысл? Ревновал ведь он?

- Ревновала сначала она! Как-то приезжаю я к ним, Лена жалуется: «Ярослав изменяет мне, вот в переписке у него нашла такие-то послания». Я спрашиваю: «Зачем ты туда вообще полезла?» И она начала про его телефон рассказывать. И моей жене еще говорит: «Я нашла у него чек на украшение. Кому он его подарил? Мне не дарил». Начала подозревать измены. Я потом у сына спрашивал: «Что за украшения ты там покупал?» Он объяснил это так: «Была у нас сослуживица, мы собрались с ребятами подарок ей сделать, скинулись. В магазин пошел я, вот чек в кармане и остался». Просто подарок на праздник. А Лена слышать ничего не хотела, ревновала его очень сильно. И вот все сильнее и сильнее у них были размолвки... Она все переписки читала, названивала ему на работу, рассказывала, что он изменщик. Я Ярослава не обеляю, сразу говорю. Но все там странно. Вот с тех пор все и закрутилось, он стал странно себя вести. Я не хотел об этом говорить. Но Наташа, мать Елены, сама нам призналась: «Да мы это, - говорит, - ходили, приворот сделали. Надо его обратно к той бабке вести, чтобы нормальным стал». Начали выяснять, к какой бабке. А она умерла, оказывается. И вот Ярослав стал вести себя неадекватно. Тоже стал от Лены требовать что-то, ревновать. Ревновал ее к другим спортсменам, они то на отдых поедут, то еще куда... А он ревнует, места себе не находит.

Елену похитил ее бывший муж, который в прошлом служил в Минобороны.

Другой знакомый Ярослава - Николай Ефанов - вспоминает, как пытался образумить Ярослава после развода.

- Говорит: «Нет смысла жизни». Я отвечал: «Да плюнь ты на нее! Что ты в ней нашел?» Мне было непонятно, - рассказывает Николай. - Он же все пытался с ней сойтись. Она не только бегом, но и велосипедами увлекается. Он говорит: «Я же ей велосипед подарил. 50 тысяч стоит». То есть ему для нее ничего не было жалко. Он ей и квартиру оставил после развода - все оставил! А у него - только старенький мотоцикл да две спортивные сумки с вещами!

- Она пользовалась его отношением к ней. У них была квартира-студия, мы помогали им ее покупать. Лена продала ее и купила однокомнатную. Так Ярослав бегал к ней ремонт делать: она поманила - он и побежал, - уверяет Иван Фокин. - Он гол как сокол. Он бомж, можно сказать!.. А она и при квартире, и с личной жизнью все нормально...

Спортсмены собрались в лесу, чтобы помочь полиции в поисках Лены. Фото: Сергей НАУМЕНКО

Но история про тиранию - тоже не выдумка. Елена не раз вызывала полицию, когда бывший устраивал сцены ревности. Мог и ударить.

- Застукал ее с одним из ее учеников, она же тренер. Ну, он взял и головой ее ударил. Лоб в лоб. Шишка у нее была, она в полицию жалобу писала, - вспоминает Иван Фокин. - Всем говорила, что он негодяй, садист. В часть ему звонила. Где-то месяц назад он говорит: «Папа, я рапорт написал, ухожу оттуда». А ему чуть-чуть до пенсии оставалось. Я говорю: «Ты что делаешь?» Он: «Да после ее звонков у меня ощущение, что все на меня косо смотрят, не могу больше». Я просил, чтобы он оставил ее в покое. Говорил: «Ну что ты от нее хочешь? Убить ее, что ли?» Он отвечал: «Ты что, папа, это мать моих детей. Я люблю ее». Вот прилип к ней, понимаете. Я не могу объяснить. Больные отношения какие-то. Не знаю, что там так влечет в ней. Ну что в ней такого? Пацанка, спортсменка... Познакомились они давно: бегали где-то там, сын увидел эту бегущую девушку - и вот до сих пор за ней бежит, за этим наваждением...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА-КРИМИНАЛИСТА

«Не привороты, а психология»

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, постоянный эксперт шоу «Битва экстрасенсов»:

- В данной истории версия с приворотом не выдерживает критики. Слава богу, что девушка осталась жива. Если говорить о всякой магии, то, конечно, молва значительно преувеличивает возможности разнообразных приворотов. Есть всякие возможности влиять на людей, но основаны они не на магии, а на психологии. А родные просто оправдывают похитителя, так как там целый ряд статей Уголовного кодекса. Ему лучше отмазываться сейчас и рассказывать про привороты, чем садиться в тюрьму.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Рухляда, 33 года, живет в Новосибирске. Сибирячка является призером чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также Елена стала серебряным призером чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. А в 2017 году - чемпионкой России в скайранинг-марафоне.

Приворот или безумие? Подробности истории – в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Слушайте 21 июня с 8 часов по местному времени (4 мск). В Новосибирске волна - 98,3 FM. В любой точке мира можно слушать онлайн: www.nsk.kp.ru/radio/

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).

«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

— Ярослав ездил в командировки - в горячие точки. В Чечне был. Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Он ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили... (подробнее).