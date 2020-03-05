Мэр Новосибирска - о концерте Rammstein: «Я не могу ничего запретить»

5 Март 2020 2020-03-05T12:40:29+03:00

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В четверг, 5 марта, на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предстоящий концерт Rammstein, против которого выступают феминистки и православные активисты.

- Дело в том, что в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса, и я не могу никому ничего запретить, - подчеркнул Анатолий Евгеньевич. - Могу высказать мое личное мнение: конечно, мне не нравится унижение девушек в клипе. Но творчество группы - это самостоятельная деятельность, и мэрия не имеет полномочий для отмены концерта, даже несмотря на просьбы новосибирцев.

Напомним, Тилль Линдеманн должен выступить 17 марта в «Новосибирск Экспоцентре». Феминистки, православные активисты и даже помощники депутата не хотят пускать иностранца в город.

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