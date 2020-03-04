2020-03-04T03:42:24+03:00
Звезды

Феминистки выступили против концерта солиста Rammstein в Новосибирске

Девушки написали заявление в мэрию
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Феминистки против концерта группы.Феминистки против концерта группы.Фото: Елизавета СУХОВА
Изменить размер текста:

Новосибирские феминистки против концерта Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein, в «Экспоцентре». Инициаторами идеи высткпили сразу несколько организаций «Эвридика» и Новосибирская ячейка РФО «ОНА».

— Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн, в очередной раз «прославился», сняв откровенное видео с участием российских фанаток, не все из которых даже знали о том, что видео будет носить такой характер, — пишут феминистки в группе «Новосибирская феминистская группа».

Феминистки написали заявление в мэрия. Фото: «Новосибирская феминистская группа».

Феминистки написали заявление в мэрия. Фото: «Новосибирская феминистская группа».

Девушки уверены, что участницы видеоролика не все знала о его пикантном характере.

— Мы выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для пиара, — пишут девушки. — Мы призываем к бойкоту!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирских коллекторов оштрафовали на 20 тысяч рублей за непристойные листовки
Феминистки выступили против концерта солиста Rammstein в Новосибирске
«Разбили колеса в яме»: водители массово жалуются на плохие дороги в Новосибирске
Эксперты рассказали, когда сибирякам лучше увольняться с работы
«Ей срезали кожу»: пенсионерка сгнила заживо в больнице под Новосибирском
Осталась дома одна и пропала: в Новосибирске ищут пенсионерку в голубой куртке
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 4 марта
«Бегут на тебя и лают»: жители ОбьГЭСа жалуются на стаю бродячих собак на детской площадке
Не мог открыть дверь: сошедший с крыши снег завалил вход в дом пенсионера-инвалида
Оргкомитет регионального отделения «Единой России» готовится к внутрипартийным выборам
Сфотографируй маму и получи айфон: фотоконкурс к 8 Марта запустили новосибирские единороссы
«Вышел бы позже – прилетела бы на голову»: ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца
«Угрожал ножом»: новосибирец взял в заложники в магазине собственную жену
Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми
«Размером со спичечную головку»: в новосибирском дельфинарии родились ушастые медузы
«Унесли 5,5 миллионов»: иркутские воры обчистили коттедж и фирму в Новосибирской области