Феминистки выступили против концерта солиста Rammstein в Новосибирске

4 Март 2020 2020-03-04T03:42:24+03:00

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Новосибирские феминистки против концерта Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein, в «Экспоцентре». Инициаторами идеи высткпили сразу несколько организаций «Эвридика» и Новосибирская ячейка РФО «ОНА».

— Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн, в очередной раз «прославился», сняв откровенное видео с участием российских фанаток, не все из которых даже знали о том, что видео будет носить такой характер, — пишут феминистки в группе «Новосибирская феминистская группа».

Феминистки написали заявление в мэрия. Фото: «Новосибирская феминистская группа».

Девушки уверены, что участницы видеоролика не все знала о его пикантном характере.

— Мы выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для пиара, — пишут девушки. — Мы призываем к бойкоту!

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