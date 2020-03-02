«Наркоша, иди домой!»: православные активисты выгоняют Элджея из Новосибирска

2 Март 2020 2020-03-02T14:09:13+03:00

В родном городе исполнителя может ждать не самый теплый прием

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Новосибирское движение «Сорок Сороков» требует запретить в городе концерт популярного среди молодежи рэпера Элджея. Общественники утверждают, что исполнитель в своем творчестве активно пропагандирует наркоманию и разврат.

— В этом году 8 марта в Экспоцентре Новосибирска запланирован концерт Алексея Узенюка известно под псевдонимом Элджей. Этот люмпен открыто травит нас, нашу молодежь текстами своих песен. Создает образ наркомана в положительном свете, развращает наших девушек и женщин. Каждому, кому дорого наше Отечество, дорог наш народ, предлагаем присоединиться к петиции за отмену его концерта, — сообщается в паблике Вконтакте «Движение Сорок Сороков | Новосибирск».

Образцы для заявлений для всех желающих активисты разместили в своих соцсетях. Кроме того, под постом в паблике движения Вконтакте прикреплено фото Элджея с подписью: «Узенюк, иди домой, наркоша!».

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ИСТОЧНИК KP.RU