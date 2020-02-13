2020-02-13T17:05:31+03:00
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«Леша, ты же был вежливым парнишкой!»: «Леша, ты же был вежливым парнишкой!»: педагог, учившая Элджея, ответила на его злой трек про школу

Рэпер выпустил новую песню, в которой идет речь про его учителей. Мы встретились с педагогами Элджея и попросили оценить творчество выпускника
Анна ПАШАГИНА
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Учительница русского языка говорит, что писать стихи Алексей Узенюк начал еще в школе.Учительница русского языка говорит, что писать стихи Алексей Узенюк начал еще в школе.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Учителя новосибирской школы № 9 знают, кто такой Элджей. Но им привычнее другое имя - Леша Узенюк. Пухленький мальчик в классическом костюме сочинял стихи с пятого класса, писал о птичках, природе… И тут - на тебе, столько нелитературных слов в одной песне.

Когда-то Элджей был порядочным мальчиком: учительница по русскому языку вспоминает, как учился будущий рэпер.Алена МАРТЫНОВА

Последний шедевр музыканта - трек «Кровосток» - примечателен тем, что в нем Элджей вспоминает свои школьные годы. Учителя в его тексте - это обидчики, которые не верили в молодой талант. Вот тот самый отрывок: «Я помню, как мне говорила учительница, что из меня ничего не получится. Те, кто учились отлично, они, ***, до сих пор учатся».

Школа, в которой учился Алексей Узенюк, известный теперь как Элджей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Школа, в которой учился Алексей Узенюк, известный теперь как Элджей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корреспонденты КП-Новосибирск пришли в школу, где учился парень, и встретились с его учителями. Попросили послушать новый трек и ответить на обвинения. Действительно обижали ученика, не видели за ним будущего?

- Мы про него такого не говорили! - рассказала КП-Новосибирск Вера Федоровна Жеребова, учитель по русскому языку и литературе. - С Лешей у нас всегда были хорошие, теплые отношения. Леша был вежливым, спокойным, дружелюбным парнишкой! Младшего брата никогда не обижал. А стихи писать как раз на моих уроках начал. Я давала задание на свободную тему, Алексей писал легко, быстро, в основном про природу, погоду...

Парта, за которой сидел Элджей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парта, за которой сидел Элджей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но к концу учебы лирический образ сменился на бунтарский. Алексей увлекся рэпом. Учитель физики, услышав его новый трек «Кровосток» про школу, прокомментировал, что это выдумки.

- Это своего рода нигилизм. Леша создал образ мученика а-ля сын рыбака, утонувшего в море, который чего-то добился. Ход это такой, скорее всего. Учился он нормально, такой самостоятельный парень, не лез в глаза, - поделился с КП-Новосибирск Юрий Игнатенко, учитель физики.

Учитель физики Юрий Игнатенко называет своего воспитанника талантливым. Но признается, что рэп сам он не слушает. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Учитель физики Юрий Игнатенко называет своего воспитанника талантливым. Но признается, что рэп сам он не слушает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В целом же педагоги тепло вспоминают об Алексее. Рады, что парень добился успехов.

- То, что он талантливый, - это безусловно, - говорит Игнатенко, но признается, что музыка Элджея ему не близка.

Учителю по физике не нравятся песни его бывшего ученика Элджея.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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