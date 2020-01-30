2020-01-30T00:18:00+03:00
Общество

«Прошу проверить на адекватность»: молодежь пожаловалась в прокуратуру на депутата из-за Элджея

Заявления в прокуратуру было отправлено 29 января
Алена КУЛЕШОВА
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Молодежь Новосибирска вступилась за Элджея. Фото: предоставлено организаторами LiveFest.Молодежь Новосибирска вступилась за Элджея. Фото: предоставлено организаторами LiveFest.
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Молодежь Новосибирска вступилась за хип-хоп исполнителя Элджея, чей мартовский концерт в родном городе хотят запретить депутаты. Для этого они обратились в прокуратуру.

— Это уже просто цензура какая-то! Сегодня они пытаются запретить нам слушать музыку, которая нам нравится, а завтра что, начнут ограничивать нас во всех остальных правах, которые гарантирует нам конституция? В конце концов, люди сами разберутся на какие концерты им ходить, а на какие нет, — объяснил КП-Новосибирск свою позицию член Молодежного парламента при Заксобрании Новосибирской области Андрей Шамалев. — Мы официально, через прокуратуру просим проверить депутата, решившего выступить за отмену концерта на адекватность и профпригодность.

Онлайн-заявление в прокуратуру Андрей Шамалев отправил 29 января и в настоящее время ожидает ответа. Но на этом молодой человек останавливаться не собирается, он планирует также обратиться с личным обращением по этому поводу в городской совет депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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