2020-02-19T09:55:20+03:00
Происшествия

Задержан еще один фигурант дела об обрушении крыши на дискотеке: он прилетел из-за границы

Суд определил ему меру пресечения
Ульяна ДЖАНКОВАНикита МАНЬКО
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Задержан еще один фигурант в деле об обрушении крыши на дискотеке в Академгородке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской областиЗадержан еще один фигурант в деле об обрушении крыши на дискотеке в Академгородке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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В Новосибирске задержан заместитель директора по общим вопросам ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Владимир Понуровский. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, он неофициально получил деньги за аренду помещения, в котором во время дискотеки рухнула крыша. Мужчину задержали только сейчас, потому что до этого он был в отпуске в одной из стран Азии.

В среду, 19 февраля, Центральный районный суд определил меру пресечения Понуровскому: до 2 апреля мужчина будет находиться под домашним арестом.

Напомним, в ночь с 2 февраля в Академгородке Новосибирск случилась трагедия. Там на дискотеке в полузаброшенном здании обвалилась крыша пристройки — это была часть гардероба. В этот время там было 5 человек. Двоих госпитализировали с переломами, еще двоих отпустили домой, одна девушка погибла. Жертва ЧП — Туяна Прушенова, студентка Новосибирского медицинского университета. Девушка было 22 года, оставалось доучиться — 6 месяцев. Следствие предъявило обвинение организаторам вечеринки.

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Туяне Прушеновой было 22 года, она приехала в Новосибирск учиться на медика, но вечеринка в Академгородке стала для нее первой и последней. (подробнее)

У организатора подпольной вечеринки, на которой погибла студентка, нашли наркотики.

Также в деле об обрушении крыши кафе может появиться новая уголовная статья и новые фигуранты — их подозревают во «Взятке». (подробнее)

Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула на студентов, два месяца будет под домашним арестом.

Такое решение принял Советский районный суд. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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