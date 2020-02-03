У организатора подпольной вечеринки, на которой погибла студентка, нашли наркотики

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:48:40+03:00

Сегодня в суде ему должны избрать меру пресечения.

Также в деле об обрушении крыши кафе может появиться новая уголовная статья и новые фигуранты — их подозревают во «Взятке»

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У организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, обнаружили наркотики. В настоящее время он находится в Советском районном суде.

— У подозреваемого обнаружили курительные смеси (предположительно, марихуану) и приспособление для их курения, — сообщает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Сегодня в суде ему должны избрать меру пресечения. По данным следствия, подозреваемый устроил вечеринку в здании, заведомо неприспособленном для этого.

По информации КП-Новосибирск, в данном деле может появиться новая уголовная статья и новые фигуранты — их подозревают во «Взятке».

Напомним, обрушение крыши произошло утром 2 февраля. В разгар тусовки неожиданно обрушилась нелегальная пристройка, где располагался гардероб. В помещении на тот момент находились пять человек. Под завалами погибла одна девушка, остальные получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU