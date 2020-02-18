Вирусолог раскритиковал суд над «коронавирусной беглянкой» из-за кварцевой лампы

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:30:08+03:00

По словам ученого из Новосибирска, ультрафиолетовая лампа скорее навредила, чем защитила от коронавируса

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Профессор-вирусолог Александр Чепурнов раскритиковал ход процесса над жительницей Санкт-Петербурга Анной Ильиной. Напомним, в суд женщину привезли после того, как она сбежала из больницы, там она находилась из-за подозрения на китайский коронавирус. На заседание пришла толпа журналистов, чтобы люди не подхватили от Ильиной возможную инфекцию, в суде включили ультрафиолетовую лампу для дезинфекции.

— На суде нам продемонстрировали полное непонимание работы кварцевой лампы, — прокомментировал КП-Новосибирск новосибирский вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов. По его словам, лампа больше принесла вреда. — Кварцевая лампа с нескольких метров может нанести урон зрению, у людей будут рези в глазах, а коронавирус она так не победит. Она работает, эффективно, но пользоваться ее надо уметь! Ее должны были включить в пустом помещении, минут на 20. Кварцевая лампа эффективна только при прямом облучении потенциально летающего в воздухе или лежащего на поверхности вируса. А когда вирус находится в тени — хоть человека, хоть мебели, хоть еще чего-то, на него никакого воздействия уже не оказывается.

Напомним, Аллу Ильину принудительно госпитализировали до 19 февраля, женщину отпустят из больницы только после того, как из вирусологического центра «Вектор» придут ее анализы. Ранее новосибирский ученый-вирусолог Александр Чепурнов предложил ввести штрафы, а то и уголовное наказание для таких «коронавирусных беглецов», а заражение коронавирусом приравнять к заражению ВИЧ.

Не зачем убивать тех, кто разносит коронавирус: вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал события, связанные с эпидемией. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU