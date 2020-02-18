2020-02-18T12:39:56+03:00
Общество

Вирусолог предлагает приравнять заражение коронавирусом к ВИЧ

И ввести существенные штрафы за побег из карантинной зоны
Виктория МИНАЕВА
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Аллу Ильину из суда забрали на машине скорой помощи.Аллу Ильину из суда забрали на машине скорой помощи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов считает, что необходимо на законодательном уровне рассмотреть наказание для тех, кто может заразить людей коронавирусом. Его поразила история жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиных, которая сбежала из больницы домой, отказываясь находится в карантине. Если девушка никого не заразит, то Чепурнов предлагает рассматривать ее действия, как хулиганство. Если же она является переносчиком коронавируса, то ее стоит наказать по всей строгости.

— Может, отнести такие побеги из карантинной зоны к хулиганству? Пусть идет, метлой машет, если это не вызвало серьезных последствий. Если есть серьезные инфекционные последствия, то надо приравнивать это к статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» (за заражение по закону положен срок до 5 лет — Ред.). Может, тогда народ задумается, — прокомментировал КП-Новосибирск профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов.

Не зачем убивать тех, кто разносит коронавирус: вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал события, связанные с эпидемией. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Напомним, Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил принудительно отправить «коронавирусную» беглянку обратно в больницу. Аллу Ильину изолировали до 19 февраля, к этому времени должны прийти ее анализы из вирусологического центра «Вектор».

Беглянка Алла Ильина будет находиться в Боткинской больнице минимум до 19 февраля 2020 года.Артем КИЛЬКИН, Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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