2020-02-17T13:34:02+03:00
Общество

«Он воет от боли! Что вы делаете?»: мальчика, у которого опухоль уменьшилась в два раза, перестали лечить

Мама ребенка считает, что врачи неправильно оформили бумаги, из-за чего сыну не дают квоту на очередной курс химиотерапии
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мальчика, у которого опухоль уменьшилась в два раза, перестали лечить.Мальчика, у которого опухоль уменьшилась в два раза, перестали лечить.
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Шестилетний Игорь Орехов, у которого врачи диагностировали нейробластому 4 степени с метастазами в кости, сейчас проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Петрова. Там ученые научились продлевать жизнь пациентам с агрессивными и запущенными формами рака. Их методы и, правда, работают. Семья там только месяц, а врачам уже удалось уменьшить опухоль вдвое.

Но только Татьяна Орехова узнала радостную новость, как следом пришла плохая: врачи прекратили лечить ребенка, потому что в Новосибирске не открыли квоту на пятый блок химиотерапии.

Сибирячка попыталась связаться с министерством здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать, в чем дело, но там, по словам мамы, с ней попросту не стали говорить.

— Я, к сожалению, не спросила имя сотрудника. Мне сказали, что не нравится, каким тоном я задаю вопросы, и бросили трубку, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна. — Я собралась силами, это было сложно, эмоции хлещут через край, и позвонила снова, мне сказали, что теперь тон моего голоса вполне устраивает. Далее пояснили: « Что-то напутали с документами! Дело взято на контроль!» . И все. И никаких сроков исполнения.

Сибирячка в панике, ведь каждый день промедления уменьшает действие химиотерапии, которая спустя полгода стала давать первые результаты. Каждый блок мальчик переживает с адскими мучениями: у него ломит все кости, тошнит. Порой с трудом справляются обезболивающие.

КП-Новосибирск направила запрос в Министерство здравоохранения.

Напомним, смертельное заболевание у шестилетнего мальчика обнаружили осенью 2019 года случайно: у ребенка заболели ноги.

Мама активно искала, кто сможет помочь ее мальчику, обращалась в московскую клинику, но накануне полета в столицу, местные врачи потеряли карту ребенка. Был открыт сбор средств, но вскоре Татьяна Орехова его закрыла: ее затравили в соцсети после того, как одну из групп в Интернете заблокировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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