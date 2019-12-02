«У сына только появился шанс!»: новосибирские врачи потеряли документы умирающего мальчика накануне полета в Москву

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-02T08:43:17+03:00

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Игорю Орехову — шесть лет. Пару месяцев назад врачи поставили ему диагноз — нейробластому 4-й стадии с метастазами в кости.

— В октябре сынок прибежал ко мне ночью со слезами и пожаловался, что болит нога. Я сделала ему массаж, и вроде все прошло. Но на следующий день он снова пожаловался на боль уже в обеих ногах. Мы поехали в больницу, где нам сказали, что это ростовые боли, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Орехова. — Поставили укол, сын тут же уснул, отпустили домой, заверили, что болеть перестанет. На следующий день сдали кровь, а к вечеру боль возобновилась, и мы снова едем в больницу. Я настояла на госпитализации. Выходные пролежали на обезболивающем. В понедельник сделали УЗИ и увидели опухоль правой почки. Через день мы уже лежали в детской клинической больнице. Проконсультировались у онколога, сделали компьютерную томографию. Узнав результаты, я не поверила. Да и сейчас верить не хочу. Опухоль брюшной полости огромных размеров 12 на 9 сантиметров, — рассказывает мама мальчика Татьяна Орехова.

Игорю Орехову провели курс химиотерапии. Процедура далась ребенку очень тяжело: его постоянно тошнило, он не мог толком питаться. По словам мамы, все это время они живут на обезболивающих, у сына постоянно болят кости.

О болезни сына мама узнала внезапно, всего пару месяцев назад.

Московские врачи решили маме помочь и вызвали ее в столицу на консультацию со всеми документами. Есть шанс на то, что Игорь продолжит свое лечение уже в клинике либо Москвы, либо Санкт-Петербурга. По словам Татьяны Ореховой, новосибирские медики восприняли эту новость в штыки.

— Начали тянуть с выпиской, сказали, что я должна была обращаться заранее. Потом потеряли снимки: мы делали МРТ опухоли с метастазами. Когда документы нашлись, я с удивлением обнаружила, что в медицинской выписке указаны не все препараты, которые были использованы, в частности, обезболивающие. В двух словах, из документов можно сделать вывод, что у нас все нормально, нет подтверждения того, что ребенку нужна срочная помощь, поэтому под угрозой наша госпитализация в столичную клинику, — рассказывает расстроенная женщина.

Главный детский онколог региона Антон Штукерт в разговоре КП-Новосибирск отказался комментировать эту ситуацию. Татьяна Орехова уверена, что новосибирским врачам есть, что скрывать.

— Возможно, они боятся, что ими неправильно была выбрана тактика лечения, — предполагает Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU