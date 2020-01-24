«Плакал, устал терпеть боли»: мальчик, умирающий от рака, госпитализирован в клинику Санкт-Петербурга

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:02:06+03:00

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Шестилетнему Игорю Орехову, у которого врачи диагностировали нейробластому 4 степени с метастазами в кости, дали квоту в НМИЦ онкологии имени Петрова. Там ученые научились продлевать жизнь пациентам с агрессивными и запущенными формами рака.

Мальчик уже прошел три курса химиотерапии. Его состояние заметно улучшилось, и новосибирские врачи дали добро на поездку в Санкт-Петербург.

Мальчику сделали три блока химиотерапии. Фото: Татьяна Орехова

— Нас берут на полное лечение: операцию, химиотерапию, трансплантацию костного мозга и иммунотерапию. Она у них сейчас экспериментальная. Будут применять современное лечение, которое есть только за рубежом, именно по лечению нейробластомы. Доказано, что оно более эффективное, потому что протоколу, по которому мы сейчас лечимся в Новосибирске, уже более 15 лет, а медицина не стоит на месте, развивается, — рассказала КП-Новосибирск мама Игоря Орехова Татьяна.

Татьяна Орехова с сыном уже добрались до Санкт-Петербурга. Семья летела без сопровождения врачей, обычным самолетом. По слова Татьяны Ореховой, сыну очень понравился полет, он сказал, что это был лучший день в его жизни. Накануне мальчик расплакался в больнице, сказал, что уже устал терпеть эти боли в костях.

Несколько лет назад ученые НИИ онкологии им. Петрова заявили, что научились продлевать жизнь тяжелой формой рака. Им вводят разработанную в институте вакцину, изготовленную из собственных иммунных клеток пациента. Индивидуальная вакцина учит организм видеть опухолевые клетки и бороться с ними.

Ребенок впервые летел на самолете, несмотря на сильные боли, он назвал этот день лучшим в жизни. Фото: Татьяна Орехова

Напомним, смертельное заболевание у шестилетнего мальчика обнаружили осенью 2019 года случайно: у ребенка заболели ноги.

Мама активно искала, кто сможет помочь ее мальчику, обращалась в московскую клинику, но накануне полета в столицу, местные врачи потеряли карту ребенка. Был открыт сбор средств, но вскоре Татьяна Орехова его закрыла: ее затравили в соцсети после того, как одну из групп в Интернете заблокировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU