«Меня затравили!»: мама мальчика, умирающего от рака, отказалась брать деньги на лечение сына

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-24T07:05:48+03:00

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Татьяна Орехова, мама шестилетнего Игоря Орехова. Мальчик смертельно болен. Пару месяцев назад врачи поставили ему диагноз — нейробластому 4-й стадии с метастазами в кости. Теперь жизнь молодой женщины — тяжелые будни в больничной палате и бессонные ночи у кровати сына. Дома маму ждут еще двое детей.

Жизнь семьи Ореховых перевернулась за одну ночь. В октябре маленький Игорь прибежал к маме со слезами на глазах: у ребенка жутко болела нога. Раньше проблем со здоровьем у мальчишки не было, по словам мамы, они каждый год с ребенком проходили обследование. Правда, весной этого года, женщина заметила, что у Игоря увеличился живот, но врачи уверяли — это возрастное. Кто тогда знал, что вздутый живот и боль в ноге — это следствие одной и той же, смертельной болезни.

— Проконсультировались у онколога, сделали компьютерную томографию. Узнав результаты, я не поверила. Да и сейчас верить не хочу. Опухоль брюшной полости огромных размеров 12 на 9 сантиметров, — рассказывает мама мальчика Татьяна Орехова.

Игорю Орехову провели курс химиотерапии. Процедура далась ребенку очень тяжело: его постоянно тошнило, он не мог толком питаться. По словам мамы, все это время они живут на обезболивающих, у сына постоянно болят кости. Сейчас ребенок проходит второй курс. Мама летала в столичную клинику на консультацию, но там сказали, что пока мест нет.

Сейчас мальчик проходит уже второй курс химиотерапии. Фото: Татьяна Орехова

Сибирячку поддерживают только родители и близкие друзья: муж Татьяны, как только узнал о беде, понял, что это испытание не для него. Работы у женщины нет, так как до того, как она узнала о болезни сына, женщина была в декрете. После грустной новости, сибирячка создала группу, где оповестила родных и друзей о своей беде, люди начали помогать. Вскоре о болезни Игоря узнали во всем регионе и стране. Неравнодушные люди начали отправлять деньги на лечение и активно интересоваться жизнью мальчика.

По словам Татьяны Ореховой, деньги собирали на иммунотерапию. Она будет сразу после трансплантации костного мозга, значительно снижая риск рецедива. Иммунотерапия в России проводится на экспериментальном уровне, ее эффективность доказана. Сейчас иммунотерапия, препараты для нее, проходят лицензирование в России. Нам нужно было около 4.5 миллионов рублей. За рубежом иммунотерапия используется уже в протоколах лечения, но стоит около 20 миллионов рублей.

Вдруг администраторы соцсети заблокировали группу. Оказывается, для таких целей нужно было создавать специальный паблик.

Админы в соцсети заблокировали группу, где отзывчивые люди собирали деньги на лечение. Фото: Татьяна Орехова

— Но кто знал, что обычная группа для родных и близких заинтересует отзывчивых людей со всей страны и превратится в чат для сбора средств, — говорит Татьяна. — С этого момента начались проблемы. После того, как группу заблокировали, многие подумали, что я мошенница и начали требовать вернуть деньги. Посыпались оскорбления даже от тех, кто не отправлял нам ничего. Я просила людей потерпеть, что сделаю отчет и покажу его. Мне нужно было немного время. Я все время рядом с сыном. Современного смартфона у меня нет, ноутбук старенький. Физически очень сложно было. Я больше морально не могу терпеть угрозы. Каждому не объяснишь и не докажешь. Было собрано чуть больше миллиона рублей. Отправлено обратно по просьбам людей 41 080 руб. Питерский фонд начнет сбор оставшихся средств в марте, если до марта мы «продержимся». А мы продержимся! Мы победим болезнь!

Мама Игоря верит, что они с сыном победят болезнь. Фото: Татьяна Орехова

Татьяна Орехова подготовила отчет и показал его тем, кто отправлял деньги. А еще закрыла все группы и больше не просит ни у кого ни копейки. Молодая мама, борющаяся за жизнь своего ребенка, уверена, спокойствие для них с сыном сейчас важнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU