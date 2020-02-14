«Оля, это перебор!»: Бузова в костюме медсестры поздравила жениха с 14 февраля
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова показала своим подписчикам, как она поздравила своего жениха — новосибирского блогера Давида Манукяна, известного также как Dava — с днем Святого Валентина. Звезда телеканала «ТНТ» выложила в своем инстаграм откровенное фото в костюме медсестры.
— А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось, Dava? С праздником, мои хорошие! Уметь любить — это дар! И не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это! — подписала снимок Ольга Бузова.
Многие подписчики порадовались за певицу и пожелали ей счастья в личной жизни! Однако некоторым пользователям соцсетей такая откровенность телезвезды не пришлась по вкусу. По мнению этих людей, подобные вещи должны оставаться исключительно личным делом пары и выкладывать их в сеть не стоит:
— Олечка, будь счастлива каждую минуту!
— Не понимаю, зачем это на всю страну выкладывать? Это же личное.
— Оля, это перебор. Ведь счастье любит тишину.
— Просто огонь!
— Зачем выкладывать? Это уже показуха, а не любовь, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU