2020-02-14T14:33:57+03:00
Общество

«Оля, это перебор!»: Бузова в костюме медсестры поздравила жениха с 14 февраля

С новосибирским блогером Ольга начала встречаться несколько месяцев назад
Алена КУЛЕШОВА
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Звезда телеканала «ТНТ» выложила в своем инстаграм откровенное фото в костюме медсестры. Фото: buzova86Звезда телеканала «ТНТ» выложила в своем инстаграм откровенное фото в костюме медсестры. Фото: buzova86
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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова показала своим подписчикам, как она поздравила своего жениха — новосибирского блогера Давида Манукяна, известного также как Dava — с днем Святого Валентина. Звезда телеканала «ТНТ» выложила в своем инстаграм откровенное фото в костюме медсестры.

— А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось, Dava? С праздником, мои хорошие! Уметь любить — это дар! И не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это! — подписала снимок Ольга Бузова.

Многие подписчики порадовались за певицу и пожелали ей счастья в личной жизни! Однако некоторым пользователям соцсетей такая откровенность телезвезды не пришлась по вкусу. По мнению этих людей, подобные вещи должны оставаться исключительно личным делом пары и выкладывать их в сеть не стоит:

— Олечка, будь счастлива каждую минуту!

— Не понимаю, зачем это на всю страну выкладывать? Это же личное.

— Оля, это перебор. Ведь счастье любит тишину.

— Просто огонь!

— Зачем выкладывать? Это уже показуха, а не любовь, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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