«К тебе или ко мне»: Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают в соцсетях свои чувства

СЕГОДНЯ 22:38 2019-12-23T22:38:36+03:00

Слухи о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна ходят уже несколько месяцев. Фото: кадр из видео

Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев

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Слухи о романе Ольги Бузовой и блогера из Новосибирска Давида Манукяна, больше известного как DAVA, ходят уже не первый месяц. Официально свои отношения парочка не афиширует, но в своих соцсетях оба регулярно публикуют совместные ролики и фото. В обществе к подобным намекам от двух звездных персон относятся по разному: некоторые уверены, что это всего лишь способ пропиарить друг друга и словить «хайп», а некоторые уверены, что между Олей и Давидом действительно что-то есть.

Не так давно появившееся в фан-аккаунте Ольги Бузовой в Instagram видео, на котором телезвезда и блогер обнимаются и целуются, снова подогрело интерес пользователей соцсетей.

— Мы ведь встретились снимать тик-ток, да? У нас же коллаборация, — спрашивает Давид у Ольги в ролике, попутно целуя ее в щеку.

При этом певица в ответ на это спрашивает у Манукяна, где они проведут остаток вечера, у нее дома или у него.

В комментариях под видео фанаты продолжают задаваться вопросами, действительно ли у Оли и Давида все серьезно, а многие из них отмечают, что певица и блогер отлично смотрятся вместе:

— Вы такие милые, когда рядом друг с другом.

— Так они действительно встречаются?

— Давид и Оля, вы — лучшая пара! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751330" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают в соцсетях свои чувства.

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ИСТОЧНИК KP.RU