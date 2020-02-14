Сибиряку, изнасиловавшему собаку, грозит четыре года колонии

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:00:37+03:00

Прокуратура просит дать 4 года колонии общего режима для новосибирца, жестоко расправившегося с собакой.

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Прокуратура просит дать 4 года колонии общего режима для новосибирца, жестоко убившего собаку по кличке Шанти, которую он перед этим изнасиловал. Окончательное решение будет принято Кировским районным судом.

— Стороной обвинения предложено признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом в. части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». И руководствуясь санкцией этой статьи, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании части 5 статьи 69 УК РФ «Назначение наказания по совокупности преступлений», окончательно назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 25 дней с лишением права управлением транспортным средством на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Окончательный приговор будет вынесен Кировским районным судом города Новосибирска 27 февраля.

Напомним, жуткая история произошла 24 апреля 2019 года. в жилом комплексе «Матрешкин двор» на Петухова. Мужчина нашел в интернете объявление о том, что в добрые руки отдается собака по кличке Шанти. В тот же день он связался с хозяевами и забрал животное к себе. Уже дома мужчина, будучи пьяным, удушил собаку поводком, перед этим изнасиловав ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU