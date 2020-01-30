В Новосибирске 3-летняя девочка, прилетевшая из Китая, попала в больницу
В Новосибирске в больницу попала 3-летняя девочка, которая прилетела из Китая. У ребенка наблюдаются признаки ОРВИ — малышку госпитализировали в детскую больницу №3 на скорой помощи прямо из аэропорта Толмачево.
— Она вместе с семьей отдыхала на острове Хайнань в Китае, в четверг, 30 января, они вернулись в Россию. Девочка плохо почувствовала себя уже на борту самолета. Там ей измерили температуру — она была повышенной — 37,7, — сообщили в Минздраве Новосибирской области. — Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре «Вектор», результат исследований будет известен в пятницу.
Напомним, в Китае зафиксированы вспышки заболевания коронавируса. Заразиться им боятся и сибиряки: они перестают активно летать в Китай на отдых и возвращаются из отпуска досрочно. Некоторые авиакомпании вовсе отменяют свои борты в Китай. А в центре вирусологии «Вектор» тем временем уже начали разрабатывать вакцину от нового китайского вируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU