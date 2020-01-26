Новосибирские врачи опровергли заражение китайских студентов коронавирусом
Новосибирские ученые не нашли коронавирус в анализах заболевших китайских студентов. Молодые люди прибыли в Иркутск из Китая и были госпитализированы с подозрением на опасный вирус, который оказался гриппом группы А. Вирусологи новосибирского центра «Вектор» подтвердили, что в России нет заболевших коронавирусом.
Минздрав Иркутской области официально сообщил, что результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска: об этом заявили в пресс-службе центра вирусологии «Вектор».
Ранее 25 января СМИ сообщали о гибели врача, работавшего в китайской больнице в Ухане, где лечили больных новым вирусом пациентов.
— Я нахожусь в провинции Хенань, мы на юге граничим с провинцией Ухань, это в часе езды на железнодорожном экспрессе. Пока у нас нет комендантского часа и с вертолета не распыляют химикаты, как у соседей, — рассказал новосибирец Роман Родников.
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ИСТОЧНИК KP.RU