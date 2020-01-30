2020-01-30T08:22:44+03:00
Происшествия

Беременная девушка, жестоко убитая сожителем, жаловалась на побои в полицию

За полторы недели до трагедии он ее сильно избил, она написала заявление в правоохранительные органы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Убитая сожителем беременная девушка жаловалась на побои в полицию.Убитая сожителем беременная девушка жаловалась на побои в полицию.
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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что беременная Наталья Чернышева, зарезанная своим сожителем, накануне обращалась в полицию

— 15 января поступило заявление от 33-летней жительницы Октябрьского района Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанес ей телесные повреждения. Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщают в ведомстве

Сейчас в полиции проводят проверку, почему не было принято мер. По ее итогам действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления, будет дана оценка в ходе служебной проверки.

Напомним, сожитель убил беременную на восьмом месяце девушку в подъезде дома №25 по улице Кирова. Преступление сняла камера видеонаблюдения. Сибирячка умерла в больнице, ребенка также спасти не удалось. После убийства сожитель уехал в Омск, где прятался в гостинице.

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В Новосибирске разыскивают 34-летнего отморозка, который с ножом напал на женщину в подъезде. Она была на 8 месяце беременности, врачи не смогли спасти ни мать, ни ребенка (подробнее).

«Она от него здесь пряталась»: беременная спасалась от жениха-тирана в чужой квартире, а он ее выследил и убил

Убийца в прошлом уже имел проблемы с законом — он садился пьяным за руль, попадал в ДТП и хамил полицейским (подробнее).

«Прятался в гостинице»: убийцу беременной девушки доставили в Новосибирск из Омска

Сейчас мужчина находится на допросе у следователя (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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