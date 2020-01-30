Беременная девушка, жестоко убитая сожителем, жаловалась на побои в полицию

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:22:44+03:00

За полторы недели до трагедии он ее сильно избил, она написала заявление в правоохранительные органы

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что беременная Наталья Чернышева, зарезанная своим сожителем, накануне обращалась в полицию

— 15 января поступило заявление от 33-летней жительницы Октябрьского района Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанес ей телесные повреждения. Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщают в ведомстве

Сейчас в полиции проводят проверку, почему не было принято мер. По ее итогам действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления, будет дана оценка в ходе служебной проверки.

Напомним, сожитель убил беременную на восьмом месяце девушку в подъезде дома №25 по улице Кирова. Преступление сняла камера видеонаблюдения. Сибирячка умерла в больнице, ребенка также спасти не удалось. После убийства сожитель уехал в Омск, где прятался в гостинице.

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ИСТОЧНИК KP.RU