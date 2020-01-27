Занесенную трассу Новосибирск-Казахстан расчищают от снега бульдозерами

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:43:55+03:00

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Зима в этом году уже не раз преподносила сибирякам не самые приятные сюрпризы в виде снежных заносов на трассах и дорогах города. За последние пару месяцев несколько раз случились инциденты с задержкой рейсовых автобусов, в связи с тем, что дороги, по которым проходят их маршруты в Сибири, были перекрыты из-за метели.

Сегодня из-за разбушевавшейся погоды было введено ограничение движения пассажирского транспорта по трассе К-17р в Краснозерском и Карасукском районах. Как уверяют синоптики, циклон движется в сторону Купинского и Ордынского районов. Сейчас на трассах полным ходом идут работы по расчистке проезжей части. Специалисты отмечают, что техника на трассах работает круглыми сутками.

— Затяжные метели и снегопады прекращаются лишь на пару дней, в это время мы приводим трассы в нормативное состояние — очищаем дорожные знаки и барьерное ограждение, расширяем обочины, после чего вновь начинаются обильные осадки, — сообщает директор по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин. — Наши люди и техника работают на пределе возможностей, буквально круглыми сутками. Мы понимаем всю степень ответственности, лежащей на дорожных службах, и делаем все от нас зависящее для обеспечения безопасного проезда.

На данный момент проезд уже обеспечен на нескольких участках дорог в Сибири. На федеральных и региональных трассах работало около 1 тысячи единиц техники. Для борьбы со снежными заносами привлечено 100 единиц техники сторонних организаций — погрузчики, экскаваторы, бульдозеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU