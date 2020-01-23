В МЧС новосибирцам посоветовали отказаться от поездок на Алтай из-за метели

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:10:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирцам рекомендуют не ездить в соседние регионы Сибири из-за плохих погодных условий. В ближайшие дни намечается сильный снег, метель, усиление ветра, ухудшение видимости, а также снежные заносов и гололед на дорогах.

Синоптики сообщают, что до конца недели в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях погода не будет для автомобилистов благоприятной. При этом больше всего не повезло именно жителям Республики: их ожидают порывы ветра до 27 метров в секунду и 32 метров в секунду для высокогорья. В то же время в трех областях скорость ветра будет удерживаться на отметке от 20 до 22 метров в секунду.

Тем не менее, в Алтайском крае, в связи с погодными условиями, по решению губернатора, с 23 января был введен режим повышенной готовности для всех оперативных служб.

— Жителям и гостям Новосибирской области следует повременить с дальними поездками в соседние регионы. Причем, это касается как передвижения на личном транспорте, так и на общественном. Также необходимо следить за расписанием на информационных ресурсах автовокзалов об отмене или переносе маршрутных рейсов дальнего следования за пределы области, — сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Стоит также отметить, что из-за метели и плохой видимости в ряде регионов Сибири уже ограничили движение на трассах. Из Омской области теперь не уехать в Казахстан: дорога «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» закрыта для всех видов транспорта. В Алтайском крае введено ограничение движения автотранспорта на восьми участках дорог: -09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан), К-03 (Змеиногорск — Рубцовск), К-13 (от города Алейска до села Краснодарское), К-18 (от Алейска до села Чарышское Чарышского района), К-26 (от города Горняк до села Староалейское), Н 59-03 (от села Батурово до села Юдиха Шелаболихинского района), К-78 (Мамонтово — Солоновка- а/д А-322) ( в Новичихинском районе), К-77 (Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха) (в Новичихинском районе).

В самом же Новосибирске в ближайшие дни погода будет не так сурова, как у соседних регионов. До конца недели температура воздуха будет удерживаться на отметке от минус 15 до 0. Скорость ветра составит от 5 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 743-763 миллиметра ртутного столба.

Напомним, не так давно КП-Новосибирск писала о том, что в конце декабря 2019 года, новосибирские автобусы застряли на границе с Казахастаном из-за сильного снегопада. Тогда движение на трассах в Восточно-Казахстанской области было частично перекрыто и затруднено. Однако, автобусы вскоре продолжили свое движение и пассажиры смогли попасть в пункт назначения в канун Нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помешал снегопад: на границе с Казахстаном застряли автобусы из Новосибирска

В настоящее время, движение автобусов идет беспрепятственно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU