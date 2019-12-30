2019-12-30T22:22:11+03:00
Общество

Помешал снегопад: на границе с Казахстаном застряли автобусы из Новосибирска

В настоящее время, движение автобусов идет беспрепятственно
Алена КУЛЕШОВА
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Дальнейшее движение автобусов по данным маршрутам было беспрепятственным.Дальнейшее движение автобусов по данным маршрутам было беспрепятственным.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Автобусы, выехавшие из Новосибирска и застрявшие на границе, смогли попасть в Казахстан. По словам сотрудников Новосибирского автовокзала, дальнейшее движение автобусов по данным маршрутам было беспрепятственным.

— В Казахстан эти автобусы въехали. И на сегодняшний день в Казахстан также было отправлено уже 6 рейсов — в Усть-Каменогорск. Это как раз те автобусы, которые утром вернулись из Казахстана, а вечером снова отправились в рейс. Еще 9 автобусов, которые выехали в рейс вчера, уже возвращаются обратно. Поэтому, даже если задержка по метеоусловиям была существенной, то автобусы в любом случае пересекли границу. Даже больше — они уже пересекли границу обратно, — сообщили КП-Новосибирск сотрудники Новосибирского автовокзала.

Движение на трассах в Восточно-Казахстанской области было частично перекрыто и затруднено из-за неустойчивой погоды: сильного снегопада и метели. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД Республики Казахстан. В настоящее время, введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Ушарал-Достык» (84-184 км, с.Коктума-с.Достык).

По данным казахстанских синоптиков, на большей части территории Казахстана 31 декабря ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются осадки, на севере — снег. Местами возможен туман, метель, а на дорогах — гололед. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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