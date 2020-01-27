Из-за снегопадов в Новосибирской области перекрыли трассу на Кузбасс

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:13:29+03:00

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27 января с 10:30 до 18:00 в Краснозерском и Карасукском районах ограничено движение автомобилей. По трассе К-17Р нельзя будет проехать из-за плохой погоды.

По данным гидрометцентра 27 и ночью на 28 января в Новосибирске будет бушевать непогода. Сибиряков ждут мокрый снег, метели, местами гололед, снежные заносы на дорогах. Ветер усилится до 15-20 м/c, местами до 25-27 м/c.

ГУ МЧС России по Новосибирской области призывают отказаться сегодня от дальних поездок и осторожно вести себя на дорогах, особенно следить за детьми, не парковать автомобили под старыми деревьями и шаткими постройками. Снежный буран может оборвать линии связи и электропередач, кровлю со зданий и вызвать ДТП. Силы МЧС России сейчас в режиме повышенной готовности.

Неблагоприятная обстановка будет на воде. Переправляться через реку и водохранилище можно только на недавно открытой ледовой переправе Спирино-Чингисы» в Ордынском районе. А выезжать на лёд на машинах, снегоходах и квадроциклах строжайше запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU