2020-01-24T16:30:36+03:00
Происшествия

Девятиклассника обнаружили мертвым в квартире рядом с освежителем воздуха

Трагедия произошла в Кировском районе Новосибирска
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Девятиклассника нашли мертвым в квартире рядом с баллончиком освежителя воздуха.Девятиклассника нашли мертвым в квартире рядом с баллончиком освежителя воздуха.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске девятиклассника нашли мертвым в квартире рядом с баллончиком освежителя воздуха. Произошла трагедия 20 января в Кировском районе на левом берегу города.

— Это можно назвать несчастным случаем, наверное, хотел попробовать на себе это опасное увлечение — сниффинг, — сообщил источник КП-Новосибирск. — Ранее мальчик не был замечен в подобных инцидентах, на учете он не стоял, семья была абсолютно благополучная.

Напомним, в Новосибирске за последнее время участились несчастные случаи, связанные с употреблением подростками различных вредных и опасных веществ ради развлечения. КП-Новосибирск писали о трагедии, произошедшей в Калининском районе с 13-летним мальчиком, которого нашла дома погибшим его мама. Знакомые семьи предполагали, что он мог стать жертвой популярных снюсов — жевательных подушечек с высоким содержанием табака. Еще одна трагедия разыгралась в Новосибирском общепите — там нашли мертвым подростка, который увлекался еще одной опасной забавой — сниффингом (вдыханием газа из баллончика).

Мама нашла мертвым сына-школьника за обеденным столом: ребенка могли сгубить новые наркотики

Следователи начали проверку, но просят не спешить с выводами (подробнее)

«Врачи 40 минут его откачивали»: 12-летний школьник умер в кафе, надышавшись газом из баллончика

Пока ехала «Скорая помощь», врачи по телефону говорили другим посетителям, как помочь ребенку. Но все оказалось тщетно (подробнее)

Снюсы и сниффинг: новые увлечения убивают детей

За последнюю неделю в Новосибирске погибли два школьника, в обоих случаях причиной смерти могли стать «наркотики для подростков» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девятиклассника обнаружили мертвым в квартире рядом с освежителем воздуха
Китайский гороскоп на 2020 год: кому в год Крысы повезет с деньгами
Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут беззубого мужчину в коричневой куртке
В Новосибирске разобрали скандальную платную горку
«Наша красотка»: новосибирский депутат похвасталась дочкой-моделью, уехавшей в Милан
«Не на что жить»: мать шестерых детей обсчитала кассиров на десять тысяч
Им теперь негде жить: многодетный отец спас трёх дочек из горящего дома
Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака
Шесть станций метро хотят построить в Новосибирске к 2030 году: публикуем схему
«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери
Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами
Под Новосибирском в жутком ДТП с минивэном погибла женщина
«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире