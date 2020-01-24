Девятиклассника обнаружили мертвым в квартире рядом с освежителем воздуха

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:30:36+03:00

Девятиклассника нашли мертвым в квартире рядом с баллончиком освежителя воздуха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Новосибирске девятиклассника нашли мертвым в квартире рядом с баллончиком освежителя воздуха. Произошла трагедия 20 января в Кировском районе на левом берегу города.

— Это можно назвать несчастным случаем, наверное, хотел попробовать на себе это опасное увлечение — сниффинг, — сообщил источник КП-Новосибирск. — Ранее мальчик не был замечен в подобных инцидентах, на учете он не стоял, семья была абсолютно благополучная.

Напомним, в Новосибирске за последнее время участились несчастные случаи, связанные с употреблением подростками различных вредных и опасных веществ ради развлечения. КП-Новосибирск писали о трагедии, произошедшей в Калининском районе с 13-летним мальчиком, которого нашла дома погибшим его мама. Знакомые семьи предполагали, что он мог стать жертвой популярных снюсов — жевательных подушечек с высоким содержанием табака. Еще одна трагедия разыгралась в Новосибирском общепите — там нашли мертвым подростка, который увлекался еще одной опасной забавой — сниффингом (вдыханием газа из баллончика).

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ИСТОЧНИК KP.RU