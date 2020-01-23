2020-01-23T09:34:06+03:00
Общество

А он хотел снежинки вырезать: полицейского, который заливал виски в бачок омывателя, наказали слишком строго

Такое мнение большинства опрошенных читателей КП-Новосибирск, люди высказали свою позицию, поучаствовав в опросе
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирцы считают, что сотрудника ДПС наказали слишком строго.Новосибирцы считают, что сотрудника ДПС наказали слишком строго.
Изменить размер текста:

Шуточный ролик, снятый для друзей, обернулся интернет-скандалом и увольнением сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия. На видео мужчина заливает виски в машину и говорит, что может себе это позволить.

Офицер отдал службе 20 лет, все было отлично, но злополучное видео стало камнем преткновения в карьере. Кто выложил ролик в сеть — сибиряк пока не знает. Друзья ему обещают: «Крысу мы найдем». Гаишник надеялся, что его не накажут слишком строго, думал, как в другом регионе — начальник за неуместную шутку заставит снежинки вырезать (такой случай произошел в Калининграде). Однако прозвучал другой вердикт — увольнение. Официальная причина — мат при исполнении.

Эта история вызвала интерес у всей страны. Люди бурно обсуждают и сам инцидент, и последствия, которые за ним последовали.

В паблике КП-Новосибирск во «Вконтакте» мы спросили у читателей, может с наказанием переборщили или, если носишь погоны, какие могут быть шутки?

Большая часть участников опроса, а это 65,7 %, уверены, что сотрудника ДПС уволили несправедливо, переборщили с наказанием. Остальные, посчитали, что Дмитрий опорочил честь мундира. Всего на момент публикации этой заметки проголосовало 454 человек.

Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В бутылке не было алкоголя!»: гаишник, заливший виски в машину, не согласен с увольнением.

Шуточный ролик, снятый для друзей, обернулся интернет-скандалом и увольнением сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия. Теперь безработный офицер хочет идти в суд, чтобы вернуться на работу. (подробнее)

«Могу себе позволить»: сотрудник ДПС хвастливо залил виски в бачок омывателя.

Видео попало в соцсети, теперь новосибирцы спрашивают, где найти ролик, как увольняют этого сотрудника. (подробнее).

«Если бы в рот заливал»: юристы рассказали, как накажут сотрудника ДПС, который залил виски в бачок омывателя.

Видео попало в соцсети, теперь новосибирцы спрашивают, будет ли видео, как этого сотрудника увольняют. Но эксперты уверены: полицейский чист перед законом. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика видят в городе
«Тебя Бог не простит!» - мать убитого бизнесмена разрыдалась, услышав на суде извинения киллера
Как Бог раздавал снег: ироничный ролик про гречку и новосибирские сугробы взорвал соцсети
А он хотел снежинки вырезать: полицейского, который заливал виски в бачок омывателя, наказали слишком строго
День российского студенчества в СГУПСе
Отчет губернатора Новосибирской области о работе правительства принят единогласно
«Вернусь, когда мама исправится»: в Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика
«Хозяин прибежал, а там все в огне»: в Новосибирске ночью вспыхнул дом
Клиенты Tele2 в Новосибирске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
Бегала и дышала на всех: приставы заставили сибирячку с туберкулезом лечь в больницу
В холодильнике не поместилось: вор украл мясо из багажника автомобиля
«Ого, сколько котиков»: сибирячка случайно устроила флешмоб, пока скучала в «пробке»
«Лежал, не в силах пошевелиться»: пса, больного раком, хозяева выбросили на улицу
«А если по голове кому-нибудь?»: соцсети возмутили подростки, разбившие битами автомобиль на парковке
«Я стала раскрепощенной»: сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец
«Она не слышит людей, но любит их»: волонтеры ищут дом глухой собаке