А он хотел снежинки вырезать: полицейского, который заливал виски в бачок омывателя, наказали слишком строго
Шуточный ролик, снятый для друзей, обернулся интернет-скандалом и увольнением сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия. На видео мужчина заливает виски в машину и говорит, что может себе это позволить.
Офицер отдал службе 20 лет, все было отлично, но злополучное видео стало камнем преткновения в карьере. Кто выложил ролик в сеть — сибиряк пока не знает. Друзья ему обещают: «Крысу мы найдем». Гаишник надеялся, что его не накажут слишком строго, думал, как в другом регионе — начальник за неуместную шутку заставит снежинки вырезать (такой случай произошел в Калининграде). Однако прозвучал другой вердикт — увольнение. Официальная причина — мат при исполнении.
Эта история вызвала интерес у всей страны. Люди бурно обсуждают и сам инцидент, и последствия, которые за ним последовали.
В паблике КП-Новосибирск во «Вконтакте» мы спросили у читателей, может с наказанием переборщили или, если носишь погоны, какие могут быть шутки?
Большая часть участников опроса, а это 65,7 %, уверены, что сотрудника ДПС уволили несправедливо, переборщили с наказанием. Остальные, посчитали, что Дмитрий опорочил честь мундира. Всего на момент публикации этой заметки проголосовало 454 человек.
Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".
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ИСТОЧНИК KP.RU