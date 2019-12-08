«Могу себе позволить»: сотрудник ДПС хвастливо залил виски в бачок омывателя
Сотрудник ДПС в форме снял на видео, как использует виски на работе. Мужчина открывает капот и заливает «Джек Дэниэлс» в бачок омывателя. При этом оператор и сотрудник полиции смеются, перекидываются шуточками и нецензурно выражаются.
— Я могу себе позволить, работаю в ДПС, — говорит то ли в шутку, то ли серьезно главное действующее лицо короткого видео.
После инспектор садится за руль, жмет на рычажок и, радуясь запаху из форсунок, произносит:
— Шикарный запашок, — дальше мат.
Видео попало в паблик «Служба эвакуации АСТ-54». Подписчики сразу начали шутить над сотрудником ДПС, а также придумывать, за что его следовало бы наказать:
— На новый год значит будет пить незамерзайку.
— А есть видео, где его увольняют?
— Хранить алкоголь в служебном автомобиле нельзя, к тому же тут нецензурная брань в общественном месте, — пишут новосибирцы.
Среди комментаторов нашлись и те, кто опознал в бутылке не дорогой виски, а дешевую казахскую подделку:
— Это паленый «Джек», как бармен могу смело об этом говорить. На бутылке нет дозатора. Другой вопрос, что как сотрудник полиции он должен бороться с паленым алкоголем!
В полиции о разошедшемся по соцсетям видео знают. Сотрудники ведомства прокомментировали ситуацию КП-Новосибирск:
— В ГУ МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".
ИСТОЧНИК KP.RU