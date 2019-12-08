2019-12-08T10:55:38+03:00
Общество

«Могу себе позволить»: сотрудник ДПС хвастливо залил виски в бачок омывателя

Видео попало в соцсети, теперь новосибирцы спрашивают, где найти ролик, как увольняют этого сотрудника
Екатерина КОМЯКОВА
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Некоторые разглядели: виски - паленое.Некоторые разглядели: виски - паленое.Фото: АСТ-54
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Сотрудник ДПС в форме снял на видео, как использует виски на работе. Мужчина открывает капот и заливает «Джек Дэниэлс» в бачок омывателя. При этом оператор и сотрудник полиции смеются, перекидываются шуточками и нецензурно выражаются.

— Я могу себе позволить, работаю в ДПС, — говорит то ли в шутку, то ли серьезно главное действующее лицо короткого видео.

После инспектор садится за руль, жмет на рычажок и, радуясь запаху из форсунок, произносит:

— Шикарный запашок, — дальше мат.

Видео попало в паблик «Служба эвакуации АСТ-54». Подписчики сразу начали шутить над сотрудником ДПС, а также придумывать, за что его следовало бы наказать:

— На новый год значит будет пить незамерзайку.

— А есть видео, где его увольняют?

— Хранить алкоголь в служебном автомобиле нельзя, к тому же тут нецензурная брань в общественном месте, — пишут новосибирцы.

Среди комментаторов нашлись и те, кто опознал в бутылке не дорогой виски, а дешевую казахскую подделку:

— Это паленый «Джек», как бармен могу смело об этом говорить. На бутылке нет дозатора. Другой вопрос, что как сотрудник полиции он должен бороться с паленым алкоголем!

В полиции о разошедшемся по соцсетям видео знают. Сотрудники ведомства прокомментировали ситуацию КП-Новосибирск:

— В ГУ МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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