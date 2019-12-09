«Если бы в рот заливал»: юристы рассказали, как накажут сотрудника ДПС, который залил виски в бачок омывателя

В Новосибирске сотрудник ДПС в форме снял на видео, как использует виски на работе. Мужчина открывает капот и заливает дорогой «Джек Дэниэлс» в бачок омывателя. При этом оператор и сотрудник полиции смеются, перекидываются шуточками и нецензурно выражаются.

- Я могу себе позволить, работаю в ДПС, - говорит главное действующее лицо в погонах.

После инспектор садится за руль, жмет на рычажок и, радуясь запаху из форсунок, произносит:

- Шикарный запашок… (Дальше - мат. - Прим. авт.)

Дело происходит возле Ледового дворца спорта. Видео попало в местный паблик «Служба эвакуации «АСТ-54». Подписчики сразу стали шутить над сотрудником ДПС, а также придумывать, за что его следовало бы наказать.

- На Новый год, значит, будет пить «незамерзайку».

- А есть видео, где его увольняют?

- Хранить алкоголь в служебном автомобиле нельзя, к тому же налицо нецензурная брань в общественном месте, - пишут новосибирцы.

Среди комментаторов нашлись и те, кто опознал в бутылке не дорогой виски, а дешевую казахскую подделку.

В областном ГУ МВД о разошедшемся по соцсетям видео знают. Там проводят служебную проверку. В полиции уточняют: для начала надо все-таки разобраться, что же было в бутылке, а потом уже и наказания придумывать. Однако эксперты, с которыми поговорили корреспонденты КП-Новосибирск, уверены: даже если в бутылке виски, наказывать человека все равно не за что.

Владимир Притьмов, в прошлом участковый, а ныне ветеран МВД на пенсии, говорит, что во время службы чего только не случалось. И алкоголь вместо жидкости для омывателя - история типичная:

- Помню, был 1996 год. В то время производили много паленой водки, и мы изъяли 5 тонн этой нехорошей жидкости, вывозили ее в ассенизаторских машинах. Потом весь наш райотдел заливал ее в омыватели, причем на несколько лет хватило. Начальник скажет: «Привези фляг 20 - 30», - все ее оттуда зачерпывали и заливали в баки омывателей. А что насчет закона… Никаких нарушений нет. Он же не пьет виски, а всего лишь заливает спиртосодержащую жидкость, не замерзающую на морозе, в авто. У него, видимо, нормальной «незамерзайки» нет. Может, купить негде было. А то, что бутылка в машине стояла, - так это лишние придирки. Бутылка же запечатана была, и он, судя по всему, не пьян.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Если бы в рот заливал…»

Юрист Инесса Рябинина считает, что сотрудник ДПС ничего криминального не сделал.

- Во-первых, мы с вами не знаем, что именно в этой бутылке. Может, он туда «незамерзайку» из большой канистры перелил для удобства? Или, может, там спирт паленый? Да если даже и настоящий… Может, у него денег много… Он же не в себя эту жидкость льет. Вот если бы в рот наливал - другое дело! А если только стекло помыл - какое же это нарушение? То, что человек использует ненормативную лексику, конечно, нехорошо. Видимо, ЛДС - это такое сакральное место для любителей мата. Недавно Шнурову штраф выписали за мат на концерте в Ледовом дворце спорта. Может, там энергетика такая, - шутит юрист.

Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".

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Видео попало в соцсети, теперь новосибирцы спрашивают, где найти ролик, как увольняют этого сотрудника (подробнее).