«В бутылке не было алкоголя!»: гаишник, заливший виски в машину, не согласен с увольнением

Почти месяц в новосибиркой полиции ломали голову, что делать со старшим лейтенантом ДПС Дмитрием Чухрием, который прославился в соцсетях как любитель дорогого виски «Джек Дэниэлс». Смеясь и матерясь, он залил в бачок для омывайки служебного авто жидкость из этой бутылки.

- Могу себе позволить, - шутил дэпээсник, еще не зная, что юмор выйдет боком.

В МВД сегодня публично заявили: гаишника с позором уволили из органов:

- Сотрудник уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск разыскала героя ролика. Чухрию 50 лет, почти полжизни носит погоны, на пенсию уходить не собирался.

- В общей сложности я отслужил в ГАИ 22 года. В трудовой книжке 16 поощрений и всего три незначительных замечания. В общем-то на хорошем счету был. Пока не случилось вот это все, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чухрий.

«Так жизнь устроена, что я ругаюсь нецензурно» - офицер объяснил, как был снят скандальный ролик. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

С увольнением офицер не согласен. Во-первых, уверяет, что в бутылке был не виски, а незамерзайка. Во-вторых, видео снимали не для широкой публики:

- Снимал мой друг. Как дело было? Мы прибыли к Ледовому дворцу спорта, возле которого техника работала: снег убирали перед матчем. Мой напарник зашел в ЛДС, а я остался вдвоем с другом, он гражданский. Погода была теплая, начало зимы. Я говорю: «Надо что-нибудь залить в машину». Он отвечает: «Подожди, сейчас я тебе дам незамерзайку». И достает эту бытулку. Там не виски - там незамерзайка была. Ну и видео сняли посмеяться. У меня в WhatsApp есть группа для своих. И друг вот туда закинул этот ролик. Ну а кто-то ливанул уже в соцсети - и пошло-поехало…

Дмитрий Чухрий говорит, что, когда в полку командиры начали спрашивать, кто на видео, он отпираться не стал, сознался сразу.

- Я мог сказать: «Извините, это не я, это человек, похожий на меня», - говорит Чухрий. - Я, как честный гражданин, сказал правду: «Это я, да, я ругался, матерился». Честно все рассказал.

Старший лейтенант рассчитывал, что получит за шуточный ролик строгий выговор. Не ожидал, что его уволят.

«Залили бы водку – вот был бы юмор» - слушатели прокомментировали ролик с виски и гаишниками. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Да, я матерюсь. Я и в жизни матерюсь, если честно, грешен. Но это было один на один с моим товарищем. Никто не должен был увидеть. Я, конечно, не ожидал. Это как из семьи ушло, друзья для меня как родные. Видео не должно было пойти дальше узкого круга... Я, может, конечно, и идиот, что себя позволил снять. Но не до такой степени, чтобы заливать виски в омывайку. Даже юристы долго мое увольнение не пропускали. Потому что ну кто делал экспертизу насчет того, что это за напиток? Там (в результатах служебной проверки) написано: «жидкость, залитая в бутылку из-под дорогого алкольного напитка». Но там может быть что угодно! Хоть кола! И вот как я порочу честь сотрудника внутренних дел? Я кого-то пьяным сбил на машине? Или что? Матерюсь только, но увольнять за это?! У нас все матерятся. Сейчас товарищ, который снимал и выложил это в группу WhatsApp, говорит мне: «Дима, я крысу найду», имея в виду того, кто слил это в соцсети. Но я отвечаю: «Мне неинтересно, кто это сделал, все уже произошло». Человек выложил ролик в соцсети по простоте душевной, по какому-то своему слабоумию, никто никого не хотел подставлять. Но в итоге вышло так.

Чухрий рассказывает, как узнал об увольнении. На объяснение в главк его не вызывали, просто позвонили из отдела кадров:

- Мне сказали: «Дима, бери нагрудный знак, приходи к нам и распишись, что по итогам служебной проверки ты с 15-го числа уволен». А кто делал экспертизу того, что находилось в бутылке? Я еще раз говорю: это не алкоголь, а омывайка. Вы в интернете можете посмотреть, чем «Джек Дэниэл» настоящий отличается от подделки: у настоящего есть дозатор. На видео видно, что у нас просто горлышко. И гравировки на передней стороне бутылки нет. Даже сама бутылка от поддельного виски. На ролике я открываю ее ножом, так как она была черным скотчем замотана. Говорю: «Могу себе позволить». Это шутка. Но если уж на то пошло, то у меня получка - 46 тысяч рублей, и я действительно могу себе позволить этот виски. Но это была шутка, сарказм. Вы что буквально все так воспринимаете? Чувство юмора что, вообще отсутствует? В интернете есть ролик, где начальник наказал полицейских за шутку - заставил вырезать снежинки под Новый год. Начальник с чувством юмора - у нас же нет, все такие важные и серьезные. И наказание получилось несоизмеримым. Я не согласен с ним. Мне, наверное, теперь дорога только в суд.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Скорее всего, в бутылке - паленый казахский коньяк!»

Мы попросили руководителя филиала Федерации автомобилистов России в Новосибирской области Вячеслава Ашуркова посмотреть скандальный ролик и ответить, что все-таки в бутылке у сотрудника ДПС - незамерзайка или алкоголь?

- Гаишник сейчас может говорить, что угодно. Но цвет у незамерзайки обычно синий, бывает красный. С таким же успехом можно налить в бачок алкоголь, он как раз не замерзает. Конечно, он мог взять незамерзайку, добавить для цвета туда чаю, но вряд ли кто-то стал бы так заморачиваться. Скорее всего, это паленый казахский коньяк! Но даже если так, на мой взгляд, сотрудник ничего предосудительного не сделал, просто попал под раздачу...

Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".

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