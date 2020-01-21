2020-01-21T10:15:20+03:00
Общество

«Могу себе позволить»: гаишника, который заливал виски в бачок омывателя, отправили на пенсию

Сотрудника ДПС уволили после служебной проверки с резкой формулировкой, которая ставит крест на карьере в органах
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Момент, как полицейский заливает виски в бочок, попало на видео.Момент, как полицейский заливает виски в бочок, попало на видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Новосибирске сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия уволили после скандального ролика. В кадре Чухрий заливает в бачок омывателя виски «Джек Дэниэлс». По крайней мере на бутылке написано так.

— Могу себе позволить, работаю в ДПС, — шутит сотрудник, одетый в форму.

Ролик вирусом разлетелся по соцсетям. Юмор оценили не все. Кто-то предполагал, что гаишник пьяный, кто-то спрашивал: «А видео, где его увольняют, будет?». Другие, наоборот, защищали сотрудника: «Это явная шутка. А виски — казахская подделка».

Юристы тем временем не увидели ничего крамольного в ролике: «Мы с вами не знаем, что именно в этой бутылке. Может, он туда «незамерзайку» из большой канистры перелил для удобства?» А вот в областном Главке все-таки нашли нарушение.

— Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Юрьевича Стерликова от 15 января сотрудник уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как стало известно КП-Новосибирск, формально Дмитрия Чухрия погубил мат, который слышен в ролике. Старший лейтенант находился на службе, в форме, при исполнении, а, значит, не должен был сквернословить. К тому же алкоголь или нечто на него похожее он заливал в служебную, а не личную машину.

Формулировка, с которой уволили офицера, ставит крест на его карьере в силовых структурах. Но при этом за сотрудником полиции остается право на льготы и пенсию. Как стало известно КП-Новосибирск, 50-летний Чухрий более 20 лет отработал в ГИБДД, а, значит, будет получать выплаты, как пенсионер МВД.

Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Могу себе позволить»: сотрудник ДПС хвастливо залил виски в бачок омывателя

Видео попало в соцсети, теперь новосибирцы спрашивают, где найти ролик, как увольняют этого сотрудника (подробнее).

«Если бы в рот заливал»: юристы рассказали, как накажут сотрудника ДПС, который залил виски в бачок омывателя

Видео попало в соцсети, теперь новосибирцы спрашивают, будет ли видео, как этого сотрудника увольняют. Но эксперты уверены: полицейский чист перед законом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Разделись, будто на пляже: пранк новосибирца смутил пассажиров метро
В Новосибирске воры прострелили щеку директору маагазина из-за бутылки шампанского
«Сдал телефон в комиссионку»: грабителя, сломавшего пенсионерке руку, поймали
«80 ударов руками, ногами и бутылкой»: 23-летнему убийце бабушки дали 16 лет колонии
«Я не могла нацеловаться»: малыш с редкой болезнью, которого спасали всей страной, умер
«Это ужасно»: сибиряк обвинил современных детей в лени и призвал их спасать
«Он живой что ли?»: сибирячке в банке с огурцами попался огромный клоп
«Метод — естественный»: спасатель предлагает женщинам зачать ребенка за 120 тысяч рублей
«Он лупит других питомцев»: кот-ревнивец ищет себе хозяина без животных
«Подумала, глюк у приложения»: таксист обманул бабушку, забрав у нее в два раза больше денег за заказ
Устраняют конкурентов? Новосибирцы ищут причины возгорания «Некрополя»
Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит здание, рядом газовая труба
Потеплеет до нуля: в Новосибирск идет январская оттепель
«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову
«На черепаху похож»: новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью
В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью
Судебные приставы обложили должника-миллионера
«О взрыве речи не идет» - в полиции прокомментировали ранение глаза сотрудника СО РАН
Ушла перед приходом родных: сибирячку со шрамом на брови не могут найти пять дней
Пожарные предотвратили взрыв газа в Новосибирске
«Канистра спирта на юбилей»: водитель кирпичного завода порезал коллегу за отказ идти в магазин