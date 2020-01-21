«Могу себе позволить»: гаишника, который заливал виски в бачок омывателя, отправили на пенсию

В Новосибирске сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия уволили после скандального ролика. В кадре Чухрий заливает в бачок омывателя виски «Джек Дэниэлс». По крайней мере на бутылке написано так.

— Могу себе позволить, работаю в ДПС, — шутит сотрудник, одетый в форму.

Ролик вирусом разлетелся по соцсетям. Юмор оценили не все. Кто-то предполагал, что гаишник пьяный, кто-то спрашивал: «А видео, где его увольняют, будет?». Другие, наоборот, защищали сотрудника: «Это явная шутка. А виски — казахская подделка».

Юристы тем временем не увидели ничего крамольного в ролике: «Мы с вами не знаем, что именно в этой бутылке. Может, он туда «незамерзайку» из большой канистры перелил для удобства?» А вот в областном Главке все-таки нашли нарушение.

— Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Юрьевича Стерликова от 15 января сотрудник уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как стало известно КП-Новосибирск, формально Дмитрия Чухрия погубил мат, который слышен в ролике. Старший лейтенант находился на службе, в форме, при исполнении, а, значит, не должен был сквернословить. К тому же алкоголь или нечто на него похожее он заливал в служебную, а не личную машину.

Формулировка, с которой уволили офицера, ставит крест на его карьере в силовых структурах. Но при этом за сотрудником полиции остается право на льготы и пенсию. Как стало известно КП-Новосибирск, 50-летний Чухрий более 20 лет отработал в ГИБДД, а, значит, будет получать выплаты, как пенсионер МВД.

Сотрудники ДПС залили виски вместо "омывайки".

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