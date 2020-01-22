«Как мать могла так поступить»: мировые СМИ пишут о сибирячке, которая убила дочь-школьницу

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:10:22+03:00

Материал, рассказывающий об этой ситуации, был опубликован в британском издании «Daily Mail». Фото: «Daily Mail»

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О трагедии, которая потрясла жителей новосибирского микрорайона Родники, уже написали иностранные СМИ. Напомним, молодую маму нашли под окнами многоэтажки — она попала в больницу, а ее дочь была обнаружена дома, в квартире на шестом этаже.

Материал, рассказывающий об этой ситуации, был опубликован в британском издании «Daily Mail». По комментариям под статьей можно понять, что иностранцев произошедшее шокировало. Многие люди написали о том, что не представляют, как с такой маленькой девочкой мог произойти такой ужасный случай.

По комментариям под статьей можно понять, что иностранцев произошедшее шокировало.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Какая прекрасная маленькая девочка! Произошедшее просто ужасно!

— Бедный ребенок, у меня сердце болит. Как эта мать могла так поступить.

— Зачем было впутывать во все это невинного ребенка? — пишут читатели издания.

Кроме СМИ из Великобритании, о произошедшем в Новосибирске написали также издания из США («The Women Journal») и Мексики («Tribuna»).

В настоящее время сибирячка находится в больнице, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Стоит отметить, что соседи очень положительно отзывались об этой семье и до сих пор не могут поверить в случившееся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755072" frameborder="0"></iframe> Трагедия на Мясницкой: женщина пыталась покончить с собой после убийства дочери.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU