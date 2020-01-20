2020-01-20T18:11:54+03:00
Общество

«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову

Так считают подписчики, которым не понравился его пост
Татьяна СОЛОВОВА
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Давид поздравил Ольгу в соцсетях. Фото: www.instagram.com/dava_m/Давид поздравил Ольгу в соцсетях. Фото: www.instagram.com/dava_m/
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20 января свой день рождения отмечает Ольга Бузова. Сейчас певица и ведущая находится на отдыхе в Таиланде вместе со своим женихом – Давидом Манукяном, так что все цветы и открытки девушке доставляют туда. Все презенты Ольга показывает в праздничных видео на своих страничках, и везде говорит и пишет: «Спасибо!».

На своей страничке в «Инстаграме» трогательно поздравил с днем рождения Ольгу Бузову и ее жених.

- С днём рождения, малая. Ты всё знаешь! – написал Манукян.

- Хочу слышать ещё! Спасибо! – ответила Ольга.

И в комментариях подписчики оставили сотни поздравлений:

- Шикарная наша девочка! С днем рождения! Здоровья тебе и огромного счастья!

Но нашлись и те, кому фраза Давида не понравилась:

- Сухо поздравил. Как видно, что ты ему не нужна и он уже устал от того, что ты каждый шаг снимаешь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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