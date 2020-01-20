«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову
20 января свой день рождения отмечает Ольга Бузова. Сейчас певица и ведущая находится на отдыхе в Таиланде вместе со своим женихом – Давидом Манукяном, так что все цветы и открытки девушке доставляют туда. Все презенты Ольга показывает в праздничных видео на своих страничках, и везде говорит и пишет: «Спасибо!».
На своей страничке в «Инстаграме» трогательно поздравил с днем рождения Ольгу Бузову и ее жених.
- С днём рождения, малая. Ты всё знаешь! – написал Манукян.
- Хочу слышать ещё! Спасибо! – ответила Ольга.
И в комментариях подписчики оставили сотни поздравлений:
- Шикарная наша девочка! С днем рождения! Здоровья тебе и огромного счастья!
Но нашлись и те, кому фраза Давида не понравилась:
- Сухо поздравил. Как видно, что ты ему не нужна и он уже устал от того, что ты каждый шаг снимаешь.
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ИСТОЧНИК KP.RU